"Семь литров собрали": в Коми уже появились первые грибы

Жители Коми вовсю хвастаются в социальных сетях собранными грибами. Многих удивились такому раннему сбору лесного урожая. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” узнал, где можно собрать красноголовиков и белые грибы и можно ли их есть.

Собирать грибы в Коми начали еще с конца мая, а в начале июня жители республики стали хвастаться большим уловом красноголовиков.

“Мы собрали грибы по дороге к Пычиму. Там сосновый бор. Глубоко в лес не заходили. Я сперва не верила, что сейчас уже можно что-то собрать в лесу, пока знакомая не показала мне два ведра с грибами. Червивых грибов очень мало, уже появились белые грибы”, — рассказала сыктывкарка.

У кого-то улов не очень удался и большинство грибов были червивые.