"Семь литров собрали": в Коми уже появились первые грибы

Жители Коми вовсю хвастаются в социальных сетях собранными грибами. Многих удивились такому раннему сбору лесного урожая. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” узнал, где можно собрать красноголовиков и белые грибы и можно ли их есть.
Собирать грибы в Коми начали еще с конца мая, а в начале июня жители республики стали хвастаться большим уловом красноголовиков.
“Мы собрали грибы по дороге к Пычиму. Там сосновый бор. Глубоко в лес не заходили. Я сперва не верила, что сейчас уже можно что-то собрать в лесу, пока знакомая не показала мне два ведра с грибами. Червивых грибов очень мало, уже появились белые грибы”, — рассказала сыктывкарка.
У кого-то улов не очень удался и большинство грибов были червивые.
“Собрали 8 июня семь литров белых грибов. Из всех только два гриба были чистые, остальные червивые”, — поделилась в социальных сетях Татьяна Мишерева.
Грибы собирают по всей республике от Сыктывкара до Сосногорска.
“В Жешарте видела грибы. В Студенце уже пошли белые, много кто собирает”, — прокомментировала Марианна Пархачева.
Для многих такое явление показалось аномалией.
“Снег только сошел, а тут грибы”, — удивляются жители региона.
Как сообщили журналисту “Про Города” в Институте биологии Коми научного центра, в ранних грибах нет ничего аномально.
“Рановато, конечно, обычно в конце июня идут первые грибы. Такое произошло, потому что благоприятно сложились погодные условия: стало тепло, много влаги. Собирать грибы надо за 100-150 метров от дороги. Иначе есть риск собрать грибы, которые впитали в себя тяжелые вредные металлы от автомобилей. Я первые грибы собрал 27 мая — подберезовики. Очень удивился такому, обычно в это время все еще растут одни сморчки, а тут уже белые грибы пошли”, — прокомментировал ситуацию научный сотрудник института биологии Дмитрий Кириллов.