Домклик Сбера изучил спрос на инклюзивную "Семейную ипотеку"

В конце 2019 года льготная программа жилищного кредитования " Семейная ипотека " была распространена и на семьи, у которых есть хотя бы один ребёнок с инвалидностью, не достигший 18 лет на момент оформления кредита. Ко Дню защиты детей аналитики Домклик Сбербанка выяснили, как изменился спрос на программу среди семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью, и составили портрет её заёмщика. Динамика сделок

График показывает поквартальную динамику количества сделок, заключённых семьями с детьми, имеющими инвалидность, по программе "Семейная ипотека" (указано сверху над столбцами, в шт.), а также их долю от общего числа сделок по "Семейной ипотеке" (указано в основании столбцов, в %) с I квартала 2021 года по середину II квартала 2023 года.

Как показывает график, в последние три года спрос на "Семейную ипотеку" у семей, в которых растут дети с инвалидностью, остаётся стабильным. Если в 2021 году заёмщики получили более 2 тысяч таких кредитов, то в 2022 году — 2,7 тысячи, а за 5 месяцев 2023 года — 1,2 тысячи.

Однако доля семей с детьми с инвалидностью в общем количестве заёмщиков "Семейной ипотеки" с 2021 года снизилась с 5,5 до 2%. Аналитики Домклик объясняют этот факт двухэтапным расширением программы, которое значительно увеличило число заёмщиков.

На первом этапе, в середине 2021 года, "Семейная ипотека" стала доступна семьям с одним ребёнком, родившимся после 2017 года. В итоге доля кредитов, выданных семьям, в которых есть дети с инвалидностью, уменьшилась с 5–6% (первое полугодие 2021 года) до 3–4% (с III квартала 2021 года до IV квартала 2022 года).

На втором этапе, в конце 2022 года, такую ипотеку смогли получать семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. В результате доля семей, воспитывающих ребёнка с инвалидностью, сократилась до 1–2% в общем объёме выдач по программе.

Портрет заёмщика

За последние три года особых изменений не произошло: как и прежде, в 2023 году среди заёмщиков преобладают родители, состоящие в браке (71%). Обычно они воспитывают одного ребёнка (55,3%). Далее идут семьи с двумя детьми с инвалидностью (33,5%). Средний возраст первого ребёнка — 11 лет, а второго — 3 года.

Топ-10 регионов по доле выдач

Топ-10 регионов по доле выдач семьям с детьми с инвалидностью по программе "Семейная ипотека" с января по май 2023 года (в %).