На трассе Сыктывкар-Ухта насмерть сбили человека

На трассе Сыктывкар-Ухта произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГИБДД по Коми.

Авария случилась 27 мая примерно в 13:00 на 305 километре автодороги Сыктывкар-Ухта. Водитель 1975 года рождения за рулем иномарки “Рено Логан” ехал из столицы Коми в Ухту. Мужчина сбил насмерть 69-летнюю женщину, которая пересекала дорогу в неположенном месте. В результате ДТП, пенсионерка погибла на месте до приезда скорой помощи.