На трассе Сыктывкар-Ухта насмерть сбили человека

На трассе Сыктывкар-Ухта произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГИБДД по Коми.
Авария случилась 27 мая примерно в 13:00 на 305 километре автодороги Сыктывкар-Ухта. Водитель 1975 года рождения за рулем иномарки “Рено Логан” ехал из столицы Коми в Ухту. Мужчина сбил насмерть 69-летнюю женщину, которая пересекала дорогу в неположенном месте. В результате ДТП, пенсионерка погибла на месте до приезда скорой помощи.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Печоре произошло неизвестный водитель авто сбил 16-летнего велосипедиста. Авария случилась на трассе, подросток ехал по окраине дороги. После инцидента, виновник ДТП скрылся с места преступления. Сейчас водителя пытаются найти.