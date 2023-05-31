В Коми подростки на квадроцикле протаранили дерево: пострадала девушка

30 мая в Усинске произошла авария с участием несовершеннолетних. Заезд на квадроцикле закончился для них встречей с деревом. Об этом рассказали в Управлении ГИБДД по Коми.

Как сообщили в Госавтоинспекции, это случилось вечером, около 19:00. Подросток 16-ти лет решил прокатить ровесницу на квадроцикле. Они поехали со стороны Усинска в сторону реки Уса, но на первом километре к водозабору Усинска водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Именно там их транспорт слишком близко познакомился с деревом.