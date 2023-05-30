Ирине Шеремет, осужденной за смертельное ДТП в Сыктывкаре, снизили наказание

Ирине Шеремет, осужденной за смертельное ДТП в столице Коми, снизили наказание. Она добилась рассмотрения своей жалобы в кассационном суде Санкт Петербурга. Об этом сообщает "Комиинформ".

30 мая третий кассационный суд Санкт-Петербурга рассмотрел жалобу Ирины Шеремет и снизил ее наказание с 5,5 до 3,5 лет колонии. Информацию подтвердили в пресс-службе суда. Она сумела доказать суду, что не покидала места ДТП. В ближайшее время она сумеет подать прошение об условно-досрочном освобождении.