Почему по Сыктывкару рубят деревья: мэрия дала объяснение

Весной 2023 года в двух районах Сыктывкара вырубили деревья, что обеспокоило горожан. В мэрии столицы Коми дали объяснение этому и назвали места, которые могут еще лишиться тополей или рябин. Под вырубку попадут некоторые деревья, которые будут мешать работам по ремонту дорог.

Где вырубили деревья

В мае 2023 года на улице Школьной в Лесозаводе около памятника погибшим в ВОВ срубили березы. Сыктывкарцы возмутились тому, что рощу уничтожили без согласования с жителями района. Позже выяснилось, что на этом месте полным ходом идет обустройство нового городского сквера перед спортивно-культурным центром в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды”. В одной из зон сквера расположится детская игровая площадка, которую просили жители района. Администрация города утверждает, что срубили только старые деревья и те березы, которые мешали бы прокладке тротуарных дорожек. Основной массив рощи не затронули.

Вторым объектом, который вызвал возмущение горожан, стал лесной массив в районе улиц Димитрова и Морозова. Там сейчас идет масштабное благоустройство сквера. В ходе этого вырубали деревья. Тогда главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг и представитель подрядчика объяснили, что лес ни в коем случае не планируют уничтожать полностью. Его лишь хотят обустроить, обезопасить и превратить в комфортное место для сыктывкарцев. Там вырубают сосны в тех местах, где появится парковка, пешеходные дорожки. Кроме этого на территории появится освещение, детские площадки, скамейки и камеры видеонаблюдения. Большой материал по благоустройству этого парка уже выходил на портале “Про Город Сыктывкар”. Его можно почитать здесь.

Что будет с деревьями Сыктывкара летом 2023 года

30 мая на брифинге с журналистами после общегородской планерки мэр столицы Коми Владимир Голдин объяснил, как вырубают деревья в Сыктывкаре и чего еще ждать сыктывкарцам:

“Озеленение должно идти полным ходом. Мы должны внимательно подходить к любой рубке: санитарной, либо связанной с благоустройством. У нас отдел озеленения очень строго должен подходить ко всем разрешениям. У нас в этом году есть по проекту “Формирование комфортной городской среды” отдельная площадка, где будет производиться либо санитарная рубка, либо рубка связанная с наложением туда интересного проекта той или иной площадки”.

После градоначальника слово взял начальник Управления ЖКХ администрации Сыктывкара Александр Гонтарь. Он объяснил, почему вырубают деревья вдоль проезжей части: