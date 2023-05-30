Почему по Сыктывкару рубят деревья: мэрия дала объяснение

Весной 2023 года в двух районах Сыктывкара вырубили деревья, что обеспокоило горожан. В мэрии столицы Коми дали объяснение этому и назвали места, которые могут еще лишиться тополей или рябин. Под вырубку попадут некоторые деревья, которые будут мешать работам по ремонту дорог.
Где вырубили деревья
В мае 2023 года на улице Школьной в Лесозаводе около памятника погибшим в ВОВ срубили березы. Сыктывкарцы возмутились тому, что рощу уничтожили без согласования с жителями района. Позже выяснилось, что на этом месте полным ходом идет обустройство нового городского сквера перед спортивно-культурным центром в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды”. В одной из зон сквера расположится детская игровая площадка, которую просили жители района. Администрация города утверждает, что срубили только старые деревья и те березы, которые мешали бы прокладке тротуарных дорожек. Основной массив рощи не затронули.
Вторым объектом, который вызвал возмущение горожан, стал лесной массив в районе улиц Димитрова и Морозова. Там сейчас идет масштабное благоустройство сквера. В ходе этого вырубали деревья. Тогда главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг и представитель подрядчика объяснили, что лес ни в коем случае не планируют уничтожать полностью. Его лишь хотят обустроить, обезопасить и превратить в комфортное место для сыктывкарцев. Там вырубают сосны в тех местах, где появится парковка, пешеходные дорожки. Кроме этого на территории появится освещение, детские площадки, скамейки и камеры видеонаблюдения. Большой материал по благоустройству этого парка уже выходил на портале “Про Город Сыктывкар”. Его можно почитать здесь.
Что будет с деревьями Сыктывкара летом 2023 года
30 мая на брифинге с журналистами после общегородской планерки мэр столицы Коми Владимир Голдин объяснил, как вырубают деревья в Сыктывкаре и чего еще ждать сыктывкарцам:
“Озеленение должно идти полным ходом. Мы должны внимательно подходить к любой рубке: санитарной, либо связанной с благоустройством. У нас отдел озеленения очень строго должен подходить ко всем разрешениям. У нас в этом году есть по проекту “Формирование комфортной городской среды” отдельная площадка, где будет производиться либо санитарная рубка, либо рубка связанная с наложением туда интересного проекта той или иной площадки”.
После градоначальника слово взял начальник Управления ЖКХ администрации Сыктывкара Александр Гонтарь. Он объяснил, почему вырубают деревья вдоль проезжей части:
“Сантиарная рубка и те деревья, которые территориально попадают в объекты благоустройства, которые будут производиться в рамках проекта “Безопасные и качественные дороги”, рядом с тротуарами, где корневая система выходит за границы бортовых камней и попадает под тротуар, либо под улично-дорожную сеть — их в любом случае будут убирать. Оставив корневую систему под существующей улично-тропиночной сетью, есть риск ее повредить. Также возможна последующая деформация существующего покрытия. Все, что на сегодня очень близко посажено к тротуарам и бортовым камням, будет удаляться. В последующем такие деревья могут просто засохнуть при производстве работ, так как корневую систему все равно так или иначе затронут. Будет производиться оценка. Если корневая система не повреждается и дерево в достаточном расстоянии от того объекта, который будет построен, то дерево оставляют. Мы же не вырубаем все подряд”, — заявил Александр Гонтарь.
Какие дороги Сыктывкара отремонтируют летом 2023 года уже известно. Полный список можно посмотреть здесь.
Про восстановительное озеленение рассказал главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг:
“Где деревья вырубаются, на тех же территориях благоустройства, которые мы делаем, там же проводится новое озеленение с учетом новой тропиночной сети, поэтому территория приобретает новый вид с новым озеленением. Мы стараемся высаживать крупномеры, чтобы сразу территория заиграла новыми красками. и выглядела полноценной, поэтому везде по общественным территориям мы досаживаем деревья, если приходится где-то убрать. При проектировании мы пытаемся организовать тропиночную сеть так, чтобы меньше всего деревьев задеть. Но есть определенные нормы по ширине дорожек, чтобы проезжала спецтехника в том числе. Надо, чтобы ширина была достаточная и удобная для всех”.
Ближайшая территория по озеленению запланирована на улице Куратова. Кстати, летом 2022 года вырубка деревьев на этой улице обеспокоила сыктывкарцев — тогда горожане писали гневные жалобы на это.