В сыктывкарской мэрии началась общегородская планерка: онлайн-трансляция

30 мая в администрации столицы Коми началась общегородская планерка с мэром города Владимиром Голдиным. На мероприятии глава администрации обсуждает с ресурсоснабжающими организациями и ведомствами вопросы, которые касаются жизнеобеспечения Сыктывкара. “Про Город” ведет с места события текстовую онлайн-трансляцию.
9:00 — начало планерки
Управление МВД по Сыктывкару:
"29 мая поступили анонимные сообщения, что во всех школах Российской Федерации заложены бомбы. Силами МВД Сыктывкара и службы оперативного реагирования проверили все учебные учреждения без эвакуации. Есть предложение по обеспечению безопасности во время проведения ЕГЭ: установить в каждой школе специальный контроль, чтобы не допукать никого постороннего."
Управление ГО и ЧС:
"Ситуация по птичьему гриппу остается на контроле ведомства. Количество обращений о мертвых птицах снизилось. С 3 июня начнется вакцинация птицы, сейчас вакцины еще нет. По ситуации на воде: с начала года утонул на территории Сыктывкара утонул один человек."
Водоканал:
"Согласованы даты, когда в городе полностью отключена вода. Первый этап 5 июля — это микрорайон Орбита, Верхний и Нижний Чов. 19 июля — остальной город и Выльгорт. Это необходимо для того, чтобы провести техобслуживание оборудования, работы на водозаборах и крупных насосных станциях."
Дорхоз:
"По улице Зимней: заканчиваем аварийный ремонт на вверенных территориях, ремонт светофоров, спил аварийных деревьев."
Жилкомсервис:
"По прогнозам понтонный мост на Заречье установят к 5 июня. Сейчас занимаемся переходом освещения на летний период."
Владимир Голдин:
"Обратите внимание на ливневки, очень много жалоб."
Эжвинский жилкомхоз:
"В Эжве не будет отключения холодной воды. С 22 мая идет подготовка к осенне-зимнему периоду."
Комиавтотранс:
"Переходим на летнее расписание."
Владимир Голдин:
"Есть жалобы на третий маршрут, обратите внимание."
Управление культуры:
"Появилась афиша ко Дню города и Дню России 12 июня. 11 июня С 17:00 до 21:30 пройдёт "Велоночь". 11 июня в 22:00 впервые пройдёт ночной забег. Участвовать может каждый, но только после допуска врача."
12 июня:
- 11:00 - начало праздничных мероприятий
- 13:00 - всероссийский фестиваль "Русь танцевальная"
- 15:00 - показательные выступления "Силового экстрима"
- 12:00 -16:00 - "Сыктывкарский арбат"
- 12:00 - в парке имени Кирова начнется фестиваль "Семейная парковка". В парке будет семь разных площадок.
- 12:00 - 14:00 - фестиваль воздушных змеев. Участвовать может каждый.
- 12:00 - спортивный фестиваль в парке с экстремальными видами спорта, воркаут, футбол, баскетбол, волейбол.
- 12:00 - 17:00 - около "Севбанка" фестиваль "Артмосфера"
На площадке под часами:
- 16:00 - 17:00 - танцевальная площалка
- 18:00 - 20:30 - молодежный фестиваль "ТомФест"
Также уличные танцы и сэты от диджея. Около здания "Ростелекома" будет праздничная торговля 11 и 12 июня.
Управление ЖКХ:
С 5 июня начнутся основные перекрытия улиц в связи с началом ремонтной дорожной кампании. Советская, Ленина, Первомайская — это основные крупные перекрытия. Часть улицы Ленина перекрыли уже 29 мая. Этим летом с транспортной развязкой будет сложно из-за большого объема.
О программе "Безопасные и качественные дороги":
Список основных улиц которые входят в эту программу:
Две улицы отремонтируют благодаря дополнительном финансированию, которые удалось получить:
В рамках БКД планируется отремонтировать 19 110 метров дорог. Общий бюджет составил 785,3 миллионов рублей.
Доклад по формированию комфортной городской среды:
В рамках голосования по выбору территорий на благоустройство проголосовало уже 26 467 горожан. На голосовании было 18 территорий. В топ попали десять из них, но еще есть время все изменить.
Управление образования:
"С 24 мая по 1 июня идут ГИА для 9 классов. До этого была проверка детских оздоровительных лагерей. Все приняты — все готово. Готовимся ко Дню защиты детей. Мероприятия пройдут в Мичуринском парке. Если погода не позволит — во Дворце творчества."
Управление дошкольного образования:
"Праздничные мероприятия пройдут 1 июня на территории образовательных учреждений."
Начинается брифинг:
По ремонту асфальта рядом с аптекой №1:
Ремонт будет, и будет в этом году. Там не будет брусчатки, вместо нее планируется асфальтировпние. Изменили проектно-смертную документацию. Конкурс на определение подрядчика перезапустят."
По птичьему гриппу и пляжному сезону:
"Все зависит не от мэрии, а от надзорных органов. Но, возможно, пляж откроется в середине июня. Какую-то часть снимут с карантина."
По разрушенному зданию рядом со школой на улице Карла Маркса:
"Старое развалившееся здание на улице Карла Маркса уже готовят к сносу. Совсем скоро покажем проект. На его месте появится торговый центр, но не в классическом понимании горожан. Он будет связан с франшизой, где будут продавать качественные продукты. По габаритам здание будет таким же, что и старое, двухэтажным. Владелец ТЦ благоустроит территорию вокруг него, в том числе у памятника Орджоникидзе."