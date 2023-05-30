В сыктывкарской мэрии началась общегородская планерка: онлайн-трансляция

"Старое развалившееся здание на улице Карла Маркса уже готовят к сносу. Совсем скоро покажем проект. На его месте появится торговый центр, но не в классическом понимании горожан. Он будет связан с франшизой, где будут продавать качественные продукты. По габаритам здание будет таким же, что и старое, двухэтажным. Владелец ТЦ благоустроит территорию вокруг него, в том числе у памятника Орджоникидзе."