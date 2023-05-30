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В сыктывкарской мэрии началась общегородская планерка: онлайн-трансляция

В сыктывкарской мэрии началась общегородская планерка: онлайн-трансляцияФото из архива редакции "Про Города"

30 мая в администрации столицы Коми началась общегородская планерка с мэром города Владимиром Голдиным. На мероприятии глава администрации обсуждает с ресурсоснабжающими организациями и ведомствами вопросы, которые касаются жизнеобеспечения Сыктывкара. “Про Город” ведет с места события текстовую онлайн-трансляцию.

9:00 — начало планерки

Управление МВД по Сыктывкару:

"29 мая  поступили анонимные сообщения, что во всех школах Российской Федерации заложены бомбы. Силами МВД Сыктывкара и службы оперативного реагирования проверили все учебные учреждения без эвакуации. Есть предложение по обеспечению безопасности во время проведения ЕГЭ: установить в каждой школе специальный контроль, чтобы не допукать никого постороннего."

Управление ГО и ЧС:

"Ситуация по птичьему гриппу остается на контроле ведомства. Количество обращений о мертвых птицах снизилось. С 3 июня начнется вакцинация птицы, сейчас вакцины еще нет. По ситуации на воде: с начала года утонул на территории Сыктывкара утонул один человек."

Водоканал:

"Согласованы даты, когда в городе полностью отключена вода. Первый этап 5 июля — это микрорайон Орбита, Верхний и Нижний Чов. 19 июля — остальной город и Выльгорт. Это необходимо для того, чтобы провести техобслуживание оборудования, работы на водозаборах и крупных насосных станциях."

Дорхоз:

"По улице Зимней: заканчиваем аварийный ремонт на вверенных территориях, ремонт светофоров, спил аварийных деревьев."

Жилкомсервис:

"По прогнозам понтонный мост на Заречье установят к 5 июня. Сейчас занимаемся переходом освещения на летний период."

Владимир Голдин:

"Обратите внимание на ливневки, очень много жалоб."

Эжвинский жилкомхоз:

"В Эжве не будет отключения холодной воды. С 22 мая идет подготовка к осенне-зимнему периоду."

Комиавтотранс:

"Переходим на летнее расписание."

Владимир Голдин:

"Есть жалобы на третий маршрут, обратите внимание."

Управление культуры:

"Появилась афиша ко Дню города и Дню России 12 июня. 11 июня С 17:00 до 21:30 пройдёт "Велоночь". 11 июня в 22:00 впервые пройдёт ночной забег. Участвовать может каждый, но только после допуска врача."

12 июня:

  • 11:00 - начало праздничных мероприятий
  • 13:00 - всероссийский фестиваль "Русь танцевальная"
  • 15:00 - показательные выступления "Силового экстрима"
  • 12:00 -16:00 - "Сыктывкарский арбат"
  • 12:00 - в парке имени Кирова начнется фестиваль "Семейная парковка". В парке будет семь разных площадок.
  • 12:00 - 14:00 - фестиваль воздушных змеев. Участвовать может каждый.
  • 12:00 - спортивный фестиваль в парке с экстремальными видами спорта, воркаут, футбол, баскетбол, волейбол.
  • 12:00 - 17:00 - около "Севбанка" фестиваль "Артмосфера"

На площадке под часами:

  • 16:00 - 17:00 - танцевальная площалка
  • 18:00 - 20:30 - молодежный фестиваль "ТомФест"

Также уличные танцы и сэты от диджея. Около здания "Ростелекома" будет праздничная торговля 11 и 12 июня.

Управление ЖКХ:

С 5 июня начнутся основные перекрытия улиц в связи с началом ремонтной дорожной кампании. Советская, Ленина, Первомайская — это основные крупные перекрытия. Часть улицы Ленина перекрыли уже 29 мая. Этим летом с транспортной развязкой будет сложно из-за большого объема.

О программе "Безопасные и качественные дороги":

Список основных улиц которые входят в эту программу:

Две улицы отремонтируют благодаря дополнительном финансированию, которые удалось получить:

В рамках БКД планируется отремонтировать 19 110 метров дорог. Общий бюджет составил 785,3 миллионов рублей.

Доклад по формированию комфортной городской среды:

 

В рамках голосования по выбору территорий на благоустройство проголосовало уже 26 467 горожан. На голосовании было 18 территорий. В топ попали десять из них, но еще есть время все изменить.

Управление образования:

"С 24 мая по 1 июня идут ГИА для 9 классов. До этого была проверка детских оздоровительных лагерей. Все приняты — все готово. Готовимся ко Дню защиты детей. Мероприятия пройдут в Мичуринском парке. Если погода не позволит — во Дворце творчества."

Управление дошкольного образования:

"Праздничные мероприятия пройдут 1 июня на территории образовательных учреждений."

Начинается брифинг:

По ремонту асфальта рядом с аптекой №1:

 Ремонт будет, и будет в этом году. Там не будет брусчатки, вместо нее планируется асфальтировпние. Изменили проектно-смертную документацию. Конкурс на определение подрядчика перезапустят."

По птичьему гриппу и пляжному сезону:

"Все зависит не от мэрии, а от надзорных органов. Но, возможно, пляж откроется в середине июня. Какую-то часть снимут с карантина."

По разрушенному зданию рядом со школой на улице Карла Маркса:

"Старое развалившееся здание на улице Карла Маркса уже готовят к сносу. Совсем скоро покажем проект. На его месте появится торговый центр, но не в классическом понимании горожан. Он будет связан с франшизой, где будут продавать качественные продукты. По габаритам здание будет таким же, что и старое, двухэтажным. Владелец ТЦ благоустроит территорию  вокруг него, в том числе у памятника Орджоникидзе."

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