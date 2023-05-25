Сыктывкарцам рассказали, зачем срубили деревья рядом с памятником ВОВ в Лесозаводе

Горожанам рассказали, почему происходит вырубка деревьев на улице Школьной в Лесозаводе. Сейчас на этом месте полным ходом идет обустройство нового городского сквера, о чем рассказали в городской администрации.

Сквер появится перед спортивно-культурным центром по адресу Школьная,13. Именно его обустройство стало причиной вырубки деревьев, которая обеспокоила горожан: