Сыктывкарцам рассказали, зачем срубили деревья рядом с памятником ВОВ в Лесозаводе

Горожанам рассказали, почему происходит вырубка деревьев на улице Школьной в Лесозаводе. Сейчас на этом месте полным ходом идет обустройство нового городского сквера, о чем рассказали в городской администрации.
Сквер появится перед спортивно-культурным центром по адресу Школьная,13. Именно его обустройство стало причиной вырубки деревьев, которая обеспокоила горожан:
"Зачем срубили берёзы в сквере около СКЦ в Лесозаводе? Рядом памятник в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, открытый 6 мая в 1975 году. Ветеранами высажено 78 берез, по числу добровольцев, ушедших с Сыктывкарского ЛДК. Такое красивое зеленое место испортили. Ничего святого не осталось", — писали жители города в сети в рубрике "Народный контроль".
Свет на ситуацию пролил начальник городского управления ЖКХ Александр Гонтарь. Ранее эта территория прошла через рейтинговое голосование, входе которого большинство горожан проголосовали за благоустройство. В одной из зон сквера расположится детская игровая площадка, которую просили жители района. Всего их будет несколько, для детей разных возрастов.
Чтобы освободить место под комплексы, потребовалось освободить территорию от деревьев, которые срубили с учетом обследования экологами. Под рубку попали в основном возрастные деревья с дефектами. Еще несколько деревьев пришлось убрать под обустройство пешеходной дорожки. При этом основной массив рощи, который расположен со стороны улицы Корткеросской, остался нетронутым. Основные работы по рубке уже завершены, сейчас идёт отсыпка территории.
Согласно проекту, площадки для детей будут оснащены бесшовным покрытием из каучуковой крошки. Пешеходные дорожки полностью заменят тротуарами с брусчаткой. Тут же появятся скамейки, урны, зона велопарковок, качели, уличное освещение и обновленный газон. На площадке также оборудуют видеонаблюдение.