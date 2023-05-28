Конец будет таким же, как и 80 лет назад: математик раскрыл исход мирового конфликта

Известный математик Григорий Кваша провел расчеты и выяснил, как может развиваться международный конфликт далее. Он считает, что России повезет - для нее наступит плодотворное время.

По словам Кваши, Запад наточил мощный технический кулак против РФ, однако финал этой истории будет точно таким же, как и 80 лет назад: тогда в Курской битве случился большой перелом в пользу России.

Летом 2023 года, согласно подсчетам математика, Россию может ждать кризис. НАТО и США пойдут на подлый ход, который будет им казаться сильным.