Стало известно, кто сыграет в российской версии сериала "Постучись в мою дверь"

Создатели российской версии популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь" раскрыли имена актрис, которые исполнят роли в многосерийной картине. Об этом сообщает телеканал ТНТ, в эфире которого также выйдет новое шоу.
Кто исполнит роли Эды и Серкана Болата пока держат в тайне, а вот трех подруг главной героини сыграют Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина.
В турецком сериале у каждой из подруг главной героини была своя функция и сюжетная арка: одна помогает Эде вернуть Серкана, друга эпатирует рокерским стилем, третья – ссорится с Эдой на почве ревности. Впрочем, в российской версии эту концепцию немного изменят, и персонажи получат более глубокое развитие.
Также авторы российского шоу обещают развить сюжетные ветки, которые в оригинале вызывали вопросы у зрителей.
Юлия Серина
Екатерина Шумакова
Александра Тулинова