Стало известно, кто сыграет в российской версии сериала "Постучись в мою дверь"

Создатели российской версии популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь" раскрыли имена актрис, которые исполнят роли в многосерийной картине. Об этом сообщает телеканал ТНТ, в эфире которого также выйдет новое шоу.

Кто исполнит роли Эды и Серкана Болата пока держат в тайне, а вот трех подруг главной героини сыграют Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина.