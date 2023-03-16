На специальной военной операции погибли двое бойцов из Коми

В ходе проведения СВО героически погибли двое бойцов. Оба – жители Коми: рядовой Артем Линтас из села Хабариха и рядовой Сергей Канев из Брыкаланска. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Владимир Уйба.
Глава Коми отметил, что земляки служили в отдельной мотострелковой бригаде.
“Они с честью выполнили свой воинский и гражданский долг перед Родиной. Ценой собственной жизни защитили нашу страну от неонацистов – совершили бессмертный подвиг во имя мира и добра, за нашу духовность и человеческие ценности, за независимость и свободу Великой России”, – отметил губернатор.
Владимир Уйба принес искренние и глубокие соболезнования родным и близким Артема Михайловича и Сергея Андреевича.