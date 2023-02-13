Поиски 12-летней девочки, пропавшей в Коми, прекращены

Школьницу, которая ушла из дома в Емве 13 февраля и не вернулась, нашли. Ее доставили в отдел полиции. Как сообщили в МВД, жертвой преступления она не становилась.

По предварительной информации, причиной исчезновения стало обычное желание погулять. Ранее полиция никак не могла найти ребенка, хотя прохожие сообщали, что видели школьницу на улицах города.