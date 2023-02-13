Поиски 12-летней девочки, пропавшей в Коми, прекращены

Школьницу, которая ушла из дома в Емве 13 февраля и не вернулась, нашли. Ее доставили в отдел полиции. Как сообщили в МВД, жертвой преступления она не становилась.
По предварительной информации, причиной исчезновения стало обычное желание погулять. Ранее полиция никак не могла найти ребенка, хотя прохожие сообщали, что видели школьницу на улицах города.
Напомним, что в этот же день, 13 января, полиция Сосногорска тоже начала поиски пропавшего человека. В городе исчезла женщина около 50 лет. Пока мероприятия не дали результата.