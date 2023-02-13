В Коми пропала 12-летняя девочка

В Емве ищут пропавшую 12-летнюю Юлию Васькину. Школьница ушла из дома вечером 12 февраля и все еще не вернулась. Об этом сообщили местные жители. Юлия была в шапке черного цвета, темных болоньевых спортивных штанах, сине-зеленом пуховике.

Как сообщили в соцсетях, девочку видели утром 13 февраля в районе местечка Двадцатый. Есть вероятность, что она находится именно там. Жителей просят присмотреться к детям в городе и поискать в подъездах. Информацию о пропавшей можно сообщить по телефону ОМВД России по Княжпогостскому району 8(82139)23741.