В Коми полиция ищет пропавшую женщину с короткими волосами

Отдел полиции Сосногорска объявил о розыске пропавшей местной жительницы Екатерины Лазаревой. Об этом ведомство сообщило 13 февраля в социальных сетях.
В постах также размещена информация с приметами разыскиваемой. На вид женщине около 50-55 лет. Рост 170-137 сантиметра, телосложение среднее, глаза серые, волосы короткие, темные.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Екатерины Лазаревой, просят сообщать информацию по телефонам 8214956701, 102 или в администратору группы полиции в соцсети.
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