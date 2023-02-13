В Коми полиция ищет пропавшую женщину с короткими волосами

Отдел полиции Сосногорска объявил о розыске пропавшей местной жительницы Екатерины Лазаревой. Об этом ведомство сообщило 13 февраля в социальных сетях.

В постах также размещена информация с приметами разыскиваемой. На вид женщине около 50-55 лет. Рост 170-137 сантиметра, телосложение среднее, глаза серые, волосы короткие, темные.