Сыктывкарцы встали на сторону учителя, который обозвал школьника “чмошником” в ходе перепалки. Видео с инцидентом попало в соцсети и вызвало скандал. Как оказалось, все происходило в школе №34 Эжвинского района столицы Коми. Многие горожане поддержали педагога и возмутились поведением школьников. Журналист портала “Про Город” узнал мнение сыктывкарцев.
Напомним, 8 февраля по социальным сетям разлетелось видео с учителем, где он кричит на ребенка и называет его “чмошником”. После чего родители написали коллективную жалобу на педагога в Министерство образования Коми. Выяснилось, что инцидент произошел в школе №34 на уроке 7 класса. Директор учреждения сообщила, что идет внутренняя проверка.
После огласки в СМИ и социальных сетях, учитель принес свои извинения.
Многие сыктывкарцы встали на сторону преподавателя.
“Видно, что современная молодежь спровоцировала учителя и сняла все на камеру. Выпорол бы, чтобы сесть не мог, и знал, и понимал, где и как разговаривать со взрослыми и, тем более, с учителем”, — прокомментировал Анатолий Серов.
“Бедные учителя. Учи всяких, терпи их провокации и не смей сорваться. Зачем нужна такая работа”? — написала Галина Шахова.
“Лично я за учителя. Налицо абсолютно хамское поведение мальчишки. Воспитывать детей правильно надо, тогда и не придется на учителей жаловаться. На месте остальных родителей класса я бы написала петицию в поддержку учителя”, — высказалась Анна Нечаева.
Некоторые горожане поддержали детей и обвинили учителя в некомпетенции.
“Мой ребенок тоже учится в этой школе, все учреждение страдает от этого учителя! Многие обращаются к психологам”!, — сообщила Анастасия Бойко.
“Этот учитель довел половину школы. Дети боятся ходить на учебу, а директору вообще все равно”, — прокомментировала Татьяна Овинская.
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