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Сыктывкарцы встали на сторону учителя, который обозвал школьника "чмошником"

Сыктывкарцы встали на сторону учителя, который обозвал школьника "чмошником" Скриншот из видео очевидца

Сыктывкарцы встали на сторону учителя, который обозвал школьника “чмошником” в ходе перепалки. Видео с инцидентом попало в соцсети и вызвало скандал. Как оказалось, все происходило в школе №34 Эжвинского района столицы Коми. Многие горожане поддержали педагога и возмутились поведением школьников. Журналист портала “Про Город” узнал мнение сыктывкарцев.

Напомним, 8 февраля по социальным сетям разлетелось видео с учителем, где он кричит на ребенка и называет его “чмошником”. После чего родители написали коллективную жалобу на педагога в Министерство образования Коми. Выяснилось, что инцидент произошел в школе №34 на уроке 7 класса. Директор учреждения сообщила, что идет внутренняя проверка.

После огласки в СМИ и социальных сетях, учитель принес свои извинения.

Многие сыктывкарцы встали на сторону преподавателя.

“Видно, что современная молодежь спровоцировала учителя и сняла все на камеру. Выпорол бы, чтобы сесть не мог, и знал, и понимал, где и как разговаривать со взрослыми и, тем более, с учителем”, — прокомментировал Анатолий Серов.

“Бедные учителя. Учи всяких, терпи их провокации и не смей сорваться. Зачем нужна такая работа”? — написала Галина Шахова.

“Лично я за учителя. Налицо абсолютно хамское поведение мальчишки. Воспитывать детей правильно надо, тогда и не придется на учителей жаловаться. На месте остальных родителей класса я бы написала петицию в поддержку учителя”, — высказалась Анна Нечаева.

Некоторые горожане поддержали детей и обвинили учителя в некомпетенции.

“Мой ребенок тоже учится в этой школе, все учреждение страдает от этого учителя! Многие обращаются к психологам”!, — сообщила Анастасия Бойко.

“Этот учитель довел половину школы. Дети боятся ходить на учебу, а директору вообще все равно”, — прокомментировала Татьяна Овинская.

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