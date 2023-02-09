Сыктывкарцы встали на сторону учителя, который обозвал школьника “чмошником” в ходе перепалки. Видео с инцидентом попало в соцсети и вызвало скандал. Как оказалось, все происходило в школе №34 Эжвинского района столицы Коми. Многие горожане поддержали педагога и возмутились поведением школьников. Журналист портала “Про Город” узнал мнение сыктывкарцев.

Напомним, 8 февраля по социальным сетям разлетелось видео с учителем, где он кричит на ребенка и называет его “чмошником”. После чего родители написали коллективную жалобу на педагога в Министерство образования Коми. Выяснилось, что инцидент произошел в школе №34 на уроке 7 класса. Директор учреждения сообщила, что идет внутренняя проверка.

После огласки в СМИ и социальных сетях, учитель принес свои извинения.

Многие сыктывкарцы встали на сторону преподавателя.

“Видно, что современная молодежь спровоцировала учителя и сняла все на камеру. Выпорол бы, чтобы сесть не мог, и знал, и понимал, где и как разговаривать со взрослыми и, тем более, с учителем”, — прокомментировал Анатолий Серов.