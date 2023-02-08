Учитель, который жестко оскорбил ребенка в сыктывкарской школе, извинился

После появления в соцсетях ролика из эжвинской школы №34 в учебном заведение начали расследование. Об этом сообщили в управлении образования администрации Сыктывкара.

Напомним, 8 февраля в социальных сетях появилось видео с учителем, который кричит на учеников. Мама одного из детей утверждает, что на видео преподаватель русского языка и литературы школы №34 Эжвинского района города Сыктывкар.