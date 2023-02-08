"Он тряс ребенка": появилось видео, где якобы учитель из Сыктывкара кричит на детей

По сыктывкарским пабликам разлетелось видео, где якобы учитель школы №34 Эжвинского района кричит на своих учеников. По словам матери одного из детей, подобные инциденты случаются часто, а все жалобы руководство учебного учреждения игнорирует. Журналист портала “Про Город” пообщался с родителями учеников и директором школы.

8 февраля в социальных сетях появилось видео с учителем, который кричит на учеников. Мама одного из детей утверждает, что на видео преподаватель русского языка и литературы школы №34 Эжвинского района города Сыктывкар. Со слов женщины, подобное происходит часто, и мужчина может повысить голос, оскорбить или даже ударить ученика.

“На этом видео нет начала и конца. Это был урок 7 класса. По словам моего сына, этот учитель начал его трясти и выкидывать из кабинета. Этот мужчина часто оскорбляет детей, называет их “идиотами”, “чмошниками”, “колхозниками” и другими словами. Есть еще один преподаватель по технологии. Точно так же себя ведет. Был случай, когда преподаватель младших классов в дошкольном лагере таскал за волосы и хватал за шею ребенка”, — прокомментировала мама одного из учеников.

На школьных собраниях родители не раз поднимали вопрос о том, что учителя кричат и оскорбляют детей.