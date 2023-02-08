"Он тряс ребенка": появилось видео, где якобы учитель из Сыктывкара кричит на детей

По сыктывкарским пабликам разлетелось видео, где якобы учитель школы №34 Эжвинского района кричит на своих учеников. По словам матери одного из детей, подобные инциденты случаются часто, а все жалобы руководство учебного учреждения игнорирует. Журналист портала “Про Город” пообщался с родителями учеников и директором школы.
8 февраля в социальных сетях появилось видео с учителем, который кричит на учеников. Мама одного из детей утверждает, что на видео преподаватель русского языка и литературы школы №34 Эжвинского района города Сыктывкар. Со слов женщины, подобное происходит часто, и мужчина может повысить голос, оскорбить или даже ударить ученика.
“На этом видео нет начала и конца. Это был урок 7 класса. По словам моего сына, этот учитель начал его трясти и выкидывать из кабинета. Этот мужчина часто оскорбляет детей, называет их “идиотами”, “чмошниками”, “колхозниками” и другими словами. Есть еще один преподаватель по технологии. Точно так же себя ведет. Был случай, когда преподаватель младших классов в дошкольном лагере таскал за волосы и хватал за шею ребенка”, — прокомментировала мама одного из учеников.
На школьных собраниях родители не раз поднимали вопрос о том, что учителя кричат и оскорбляют детей.
“Все родители жалуются на него. Директор отговаривает всегда писать жалобы. Недавно одна мама написала коллективную жалобу, так ей сказали, что больше нет учителей. На меня директор давит, просит, чтобы я своего сына вывела на индивидуальное обучение или же его посадят за плохое поведение”, — сообщила сыктывкарка.
Родители учеников отправили жалобу на преподавателя с видео в Министерство образования Коми.
Редакция “Про Города” связалась с руководством школы, где сообщили о том, что сейчас в учреждении идет служебно-педагогическое расследование.
Видео с учителем, который кричит на учеников, смотрите в нашем Telegram-канале