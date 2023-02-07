Если увидят – лишат прав на год: ГИБДД вводит новое правило для всех водителей

Автомобилистам рассказали о новом правиле, которое вводится сотрудниками ГИБДД. Представители ведомства планируют протестировать такую вещь в одном регионе, а потом распространить практику на всю страну. При этом многие после такого лишатся своих прав на год, если их заметит автоинспектор, передает PRIMPRESS.

Представители ГИБДД будут внедрять камеры наблюдения в автомобили скорой помощи. Устройства, скорее всего, закрепят прямо в балках такого спецтранспорта. А делается это для того, чтобы отслеживать нарушителей на дорогах. В итоге камеры будут следить за тем, чтобы кареты скорой пропускали другие водители, если машина спешит на вызов или пытается поскорее отвезти пациента в больницу. Нарушение будет фиксироваться прибором автоматически. А после этого штраф от ГИБДД придет виновнику по почте. Заплатить придется от 3 до 5 тысяч рублей.