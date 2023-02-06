Певица Максим на концерте в Сыктывкаре спела на сцене вместе со зрителями

Певица Максим собрала полный зал на своем концерте в Сыктывкаре. По словам зрителей, на шоу поп-звезды пришло гораздо больше мужчин, чем женщин. Певица приглашала зрителей к себе на сцену, чтобы вместе исполнить любимые песни.
4 февраля в столице Коми дала концерт популярная российская певица Максим. По многочисленным видео из соцсетей видно, что на мероприятии был полный зал.
“Отличная атмосфера царила вчера в зале! Чудесный концерт! Спасибо, столица республики Коми”, — написала певица Максим на своей официальной страничке во ВКонтакте.
На концерт любимой исполнительницы приехали жители республики со всех городов.
“Так много людей в зале и это при том, что Сыктывкар относительно небольшой город. Это в очередной раз доказывает что МакSим — народная певица, настоящее достояние нашей страны”! — прокомментировал концерт Арсений Максимов.
За все свое выступление певица сменила три наряда, чем очень порадовала фанатов.
“Все три платья Марины потрясающие, но это белое платье просто замечательное и уникальное. Оно идеально сочетается с распевными песнями, особенно “Небесными самолетами” . Это показывает, какая красивая и чувствительная женщина Марина”, — поделился зритель Петр Очельский.
На концерте артистка приглашала на сцену своих фанатов и исполняла с ними их любимые песни.
“Это было очень круто! Столько эмоций, любимые песни, живая музыка, атмосфера”, — высказалась в соцсетях Анастасия Козакевич.
Некоторые посетители концерта остались недовольны организацией.
“Кто контролирует заполняемость подобных мероприятий? Людей было столько, что в гардеробе вешали по четыре куртки на один номерок. Я сразу вспомнил про “Зимнюю вишню”, “Хромую лошадь”. Ведь когда закончился концерт, с выходом из заведения возникли огромные проблемы! И это просто выходили люди без паники, а если бы ЧП? Потом опять бы искали крайнего? Я считаю, что вчера была серьезно нарушена вместимость данного заведения, не исключаю, что умышленно”, — возмущается сыктывкарец.
После концерта певица фотографировалась со своими фанатами и раздавала им автографы.
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