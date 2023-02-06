Певица Максим на концерте в Сыктывкаре спела на сцене вместе со зрителями

Певица Максим собрала полный зал на своем концерте в Сыктывкаре. По словам зрителей, на шоу поп-звезды пришло гораздо больше мужчин, чем женщин. Певица приглашала зрителей к себе на сцену, чтобы вместе исполнить любимые песни.

4 февраля в столице Коми дала концерт популярная российская певица Максим. По многочисленным видео из соцсетей видно, что на мероприятии был полный зал.

“Отличная атмосфера царила вчера в зале! Чудесный концерт! Спасибо, столица республики Коми”, — написала певица Максим на своей официальной страничке во ВКонтакте.

На концерт любимой исполнительницы приехали жители республики со всех городов.