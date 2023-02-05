От медвежат, которых нашли на лесоповале в Коми, пришло послание

Сотрудник Центра спасения медвежат Тверской области рассказали о том, как идут дела у Ворчуна, Толстуна и Солнышка — медвежат, которых нашли на лесоповале в Коми 22 января. Медвежата чувствуют себя хорошо, они понемногу набирают вес и уже проявляют характер. В центре запсали послание, которое повествуется от лица самих медвежат. Так, Ворчун оказался вовсе не ворсуном, а самым вредным вышел Толстун, которого ошбочно зовут толстяком.

"Я Ворчун – самый темный медвежонок, и у меня нет белых пятнышек. Хотя есть одно, но оно очень маленькое и не особо заметное. Наверняка наши приемные родители Пажетновы расскажут вам про него. По характеру я самый спокойный из нас троих и всегда очень хорошо и усердно кушаю.

Я Толстун – меня ошибочно назвали Толстяком, но на самом деле я – Толстун, самый светлый медвежонок, у моей шерстки серебряный отлив и у меня есть большие белые пятнышки на шее, на спине и даже на моем пузике. Я с гордостью могу сказать, что на данный момент я самый большой из всех нас! И… самый вредный… Ну пока так, может и исправлюсь с возрастом.

Я Солнышко – такой же темный медвежонок, как и Ворчун. Но у меня есть белые пятнышки на спине и шее, как у Толстуна, но только немного поменьше. Надо признаться, я немного капризничаю, когда нас кормят… но не очень сильно и не очень долго! А еще я серьезнее всех отношусь к важным "большим" делам, делая их с завидной регулярностью, чем очень радую наших приемных родителей.

Мы хотим сказать вам, что у нас все хорошо: спокойно, тихо, сухо, тепло и сытно. Говорят, у нас была мама-медведица, но мы ее не помним, и уже привыкли к новой жизни: мы большую часть времени спим, с аппетитом пьем сытное молочко, успешно выполняем свою задачу по очень важным "большим" и "маленьким" делам, после этого мы делаем зарядку буквально в течение пары минут после еды, и опять спим сладким и спокойным сном. Правда, иногда капризничаем, а делаем мы этоочень громко.

Родителей наших приемных мы особо не расстраиваем, поскольку кушаем хорошо и старательно набираем вес. Но они очень за нас волнуются: ведь мы еще такие маленькие и беспомощные".