"Зачистка, по ходу": с начала года в сыктывкарском Лесозаводе произошло шесть пожаров

На 2 февраля в Сыктывкаре произошло 25 пожаров, из них 23 в жилом секторе. Три человека погибло, еще трое получили травмы. За аналогичный период прошлого года в Сыктывкаре произошло 13 пожаров с одним погибшим.

Примечательно, что шесть пожаров в столице Коми произошло в районе Лесозавода. Один из домов – №70 на улице Серова – даже горел дважды. Такое количество пожаров в краткое время в одном районе даже навело жителей Сыктывкара на мысль, что кто-то целенаправленно уничтожает аварийные расселенные дома.

“Кто же поджигает? За что людей заставляете страдать? Это очень большой грех, бог накажет вас”, – пишет в соцсетях Екатерина Карпова.