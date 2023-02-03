"Зачистка, по ходу": с начала года в сыктывкарском Лесозаводе произошло шесть пожаров

На 2 февраля в Сыктывкаре произошло 25 пожаров, из них 23 в жилом секторе. Три человека погибло, еще трое получили травмы. За аналогичный период прошлого года в Сыктывкаре произошло 13 пожаров с одним погибшим.
Примечательно, что шесть пожаров в столице Коми произошло в районе Лесозавода. Один из домов – №70 на улице Серова – даже горел дважды. Такое количество пожаров в краткое время в одном районе даже навело жителей Сыктывкара на мысль, что кто-то целенаправленно уничтожает аварийные расселенные дома.
“Кто же поджигает? За что людей заставляете страдать? Это очень большой грех, бог накажет вас”, – пишет в соцсетях Екатерина Карпова.
“Зачистка, по ходу”, – уверен Андрей Знакомцев.
“Это чтоб новостройки не пустовали, сейчас как раз цены бомбические”, – предположил Андрей Смагин.
Сыктывкарцы, которые живут или работают неподалеку от сгоревших домов, разделяют эти предположения лишь частично.
“Я живу в пяти минутах ходьбы от сгоревшего дома, который на улице Серова. Это соседний квартал. Рядом с нами в основном только частный сектор. По моему мнению причина пожара – неосторожное обращение с огнем жильцов дома. Мне кажется, это не поджог! А вот пустующие дома, наверное, таким образом просто ликвидируют”, – анонимно поделился местный житель.
Некоторые жители столицы Коми даже предполагают, что причина такого количества пожаров в одном районе – плохая карма бывших жильцов.
“Я думаю, все дело в людях с очень плохой кармой. Алкоголики, к примеру, которые в этих домах обитали”, – уверен житель Сыктывкара, решивший не называть своего имени.
Заключение МЧС по Коми
Журналист “Про Город Сыктывкар” связался с МЧС по Коми и выяснил, что основные причины возникновения пожаров в Лесозаводе – неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.
В МЧС по Коми рассказали, что по причине неосторожного обращения с огнем происходит почти 70% от общего количества пожаров. Поэтому напоминаем: нельзя оставлять без присмотра включенные электробытовые и электрообогревательные приборы, допускать курение в постели, оставлять топящиеся печи, бросать незатушенные спички и окурки и оставлять несовершеннолетних детей без присмотра.
Также к осторожному обращению с огнем призвал мэр Сыктывкара Владимир Голдин.
“Помните – пожар легче предупредить, чем потушить. Не подвергайте опасности свои жизни и жизни близких”, – напомнил глава администрации столицы Коми.
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