На пожаре в сыктывкарском Лесозаводе погиб человек

1 февраля в столице Коми произошел пожар: загорелся частный жилой дом в Лесозаводе. Об этом сообщили в ГУ МЧС республики.
По информации спасателей, пожар произошел в частном жилом доме по Максаковскому проезду в местечке Лесозавод. Сообщение о возгорании поступило в 12:03, после чего на место прибыли пожарные расчеты. К несчастью, на месте они обнаружили погибшего человека. Это было тело мужчины.
Открытое горение вскоре ликвидировали. В тушении участвовали 25 человек и шесть единици техники. Причины происшествия уже устанавливаются.
Напомним, в Сыктывкаре продлили противопожарный режим до 28 февраля. Такое решение приняли из-за огромного количества пожаров: с начала года их было уже 20.