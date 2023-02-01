На пожаре в сыктывкарском Лесозаводе погиб человек

1 февраля в столице Коми произошел пожар: загорелся частный жилой дом в Лесозаводе. Об этом сообщили в ГУ МЧС республики.

По информации спасателей, пожар произошел в частном жилом доме по Максаковскому проезду в местечке Лесозавод. Сообщение о возгорании поступило в 12:03, после чего на место прибыли пожарные расчеты. К несчастью, на месте они обнаружили погибшего человека. Это было тело мужчины.