Жизнь после шоу: что стало с участниками крупных телешоу родом из Коми

Каждый год таланты из Коми блистают на федеральных каналах, показывая свои умения. Только за три года более 10 человек из республики участвовали в различных ток-шоу: “Битва экстрасенсов”, “Голос”, “Ты супер!”, “Пацанки”, “Прямой эфир” и других. Про некоторых из них уже все забыли, а кто-то смог удержаться на вершине популярности. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с бывшими участниками крупных телешоу из Коми и узнал, как изменилась их жизнь после проектов.
Воркутинка Марина Гаева, 19 лет. Девушка приняла участие в проекте “Ты супер!” в 2017 году, тогда ей было всего 13 лет. У Марины тяжелое заболевание –— ДЦП. Шоу помогло ей оплатить курс реабилитации. Сейчас воркутинка продолжает заниматься вокалом и готовится выпустить свой первый трек.
“На шоу я обрела новых друзей. Получила возможность посмотреть на себя со стороны. Проект негативно сказался на моем здоровье. Мне не подходил режим съемок. Они все были очень поздно, что никак не складывалось с моим ритмом жизни.
Я очень повзрослела после проекта. Посмотрев на разные судьбы детей, поблагодарила жизнь за то, что жила в любви родной бабушки, а не в детском доме. В будущем я не хочу принимать участия в подобных шоу”.
Сыктывкарка Валерия Матвеева, 31 год. Девушка в 2018 году приняла участие в популярном скандальном шоу “Пацанки” на телеканале “Пятница”. У горожанки после проекта появилась целая армия поклонников. Валерия сейчас работает тату-мастером в столице Коми.
“Моя жизнь изменилась очень сильно и в лучшую сторону. Хочу отметить, что помог мне не проект, а я сама. Пока сам не захочешь измениться, никто никогда тебя не поменяет. Пока в никаких проектах я участвовать не хочу”.
Солистка Коми филармонии и ансамбля “Асъя кыа” Екатерина Курочкина, 35 лет. В 2020 году сыктывкарка приняла участие во всероссийском вокальном конкурсе “Новая Звезда”. Женщина смогла пройти в финал проекта.
“Проект помог мне получить еще больше опыта в вокальном мастерстве. Познакомилась с кучей людей, с которыми до сих пор общаюсь”.
Сыктывкарка Светлана Иевлева, 44 года. Женщина была гостем на шоу Андрея Малахова “Прямой эфир” в 2021 году. Ее позвали на проект из-за того, что она смогла похудеть на 78 килограммов. Сейчас Светлана профессиональный нутрициолог и помогает другим людям обрести красивую и здоровую фигуру.
“Я попала на шоу почти сразу, как получила диплом нутрициолога. Андрей Малахов сделал на этом акцент и поручил мне сопровождать молодую пару – блогера Машу Колобок и Артема. Их вес на двоих составлял 400 килограмм. За полгода они смогли скинуть 30 килограмм на двоих. Благодаря участию в программе у меня появилось много друзей и клиентов. Просмотрев передачу в записи, они находят меня в сети и становятся моими подопечными. В будущем я еще хотела бы поучаствовать в подобном проекте. На передаче мы затронули только пару глав моей истории”.
Сыктывкарка Алена Ананьева, 31 год. Горожанка в 2021 году приняла участие в телешоу “Секретный миллионер”. Благодаря проекту девушка смогла получить новую квартиру. Сейчас горожанка живет обычной жизнью: завела семью и родила еще одного ребенка.
“После шоу моя жизнь изменилась в лучшую сторону! Сейчас я точно могу утверждать, что чудеса случаются! Накануне проекта я познакомилась, как оказалось, с будущим мужем. Теперь я мама двоих дочек. Квартиру, которую мне подарил миллионер, мы сдавали, и взяли в ипотеку апартаменты побольше. К сожалению, сдача квартиры не покрывает наш долг, поэтому я выставила ее на продажу. Этот проект помог мне научиться верить людям, помогать им и быть более открытой ко всем вокруг! Ведь в проекте я участвовала, думая, что я помогаю человеку собрать истории и заработать хоть на чай, а в итоге – свершилось чудо! Не бойтесь протянуть руку помощи, как видите, все воздастся, пусть не во всех случаях сразу, но нужно обязательно верить и за все благодарить, как и я по сей день благодарю Бога за явленное чудо”.
Сыктывкарский шеф-повар Андрей Киячик, 28 лет. Зимой 2022 года мужчина побывал на кулинарном шоу “Молодые ножи” с популярным ведущим и шеф-поваром Константином Иевлевым. После проекта Андрей вернулся в родной город и занялся развитием коми кухни. Сейчас он занимается ребрендингом одного из популярнейших ресторанов Сыктывкара.
“Моя жизнь никак не изменилась после окончания шоу, но я много чего для себя взял. Оценка Константина дала мне больше уверенности в моей профессии повара. Я понял, что делаю все не зря и развиваюсь в правильном направлении. Если мне предложат поучаствовать еще в каком-то шоу, то я его рассмотрю”.
Сыктывкарский музыкант Петр Гладких, 30 лет. Мужчина весной 2022 года принял участие в телепрограмме “Привет, Андрей!”. Сейчас Петр переехал в Санкт-Петербург, где продолжает выступать со своими песнями.
“Благодаря проекту у меня появилось много новых знакомств, в том числе среди поэтов и музыкантов. Они делятся со мной своим творчеством, иногда просят, чтобы я записал песню по их стихам. Меня часто приглашали петь на разные мероприятия, даже ездил по военным госпиталям. Сейчас меня приглашают исполнять песни в разные заведения Санкт-Петербурга. За 2022 год я выпустил целый акустический альбом! Думаю, скоро увидите меня по телевизору уже с авторскими песнями”.
Ухтинка Валерия Верногорова, 14 лет. Осенью 2022 года девочка приняла участие в вокальном шоу “Ты супер!” и заняла второе место. Валерия после участия не забросила занятия, а наоборот продолжила еще больше тренировать голос и прокладывать путь к карьере музыканта.
“Каких-то глобальных изменений в моей жизни не произошло. Самое главное – я поняла, что хочу связать свою жизнь с музыкой и стать музыкантом, а потом педагогом по вокалу. За время участия в шоу “Ты супер!” я стала требовательнее к себе относиться. Стала терпимее к другим и стала еще усерднее работать над собой и развитием своего вокала. В будущем я с удовольствием приму участие в других песенных проектах”.
Ухтинка Вероника Илянина, 61 год. Женщина участвовала в телешоу “Голос 60+” на Первом канале осенью 2022 года. Сейчас Вероника продолжает усердно работать над своим вокалом и петь на концертах.
“После участия в шоу меня все поздравляли, восхищались. Меня начали часто приглашать на концерты и встречи. Мне это очень нравилось. Сейчас репетиции продолжаются. Во время шоу я ничему новому не научилась, у меня все навыки уже были. Пока у меня нет желания ездить и выступать на других шоу, но время покажет, может, обстоятельства сложатся так, что я снова где-то приму участие”.
Ухтинка Татьяна Лоцманова, 53 года. Жительница Коми поборолась за звание лучшего шеф-повара в телешоу “Битва шефов” осенью 2022 года. Женщина набрала большую аудиторию еще до участия в проекте благодаря соцсетям. Продюсеры шоу наткнулись на блог Татьяны и позвали ее на передачу. Сейчас ухтинка продолжает вести свой блог и радовать подписчиков новыми рецептами.
“Моя жизнь после шоу особо не изменилась. За исключением того, что появились новые знакомства. Я воочию увидела, как снимается передача. Это очень интересно. Благодаря проекту я на всю жизнь запомнила, как готовить гастрономический мусс. Сейчас я продолжаю активно развивать свой блог в социальных сетях. В будущем, если меня пригласят на какой-то телепроект, то с удовольствием приму участие”.
Кто еще отличился в телевизионных шоу
На вокальном шоу “Новая звезда” в 2015 году принял участие сыктывкарец Евгений Гаврилов. Мужчина смог поразить всех и дойти до финала проекта. Жителя Коми подвели зрительские голоса и он не смог занять первое место. Сейчас мужчина продолжает выступать на региональных концертах, а еще он стал автором проекта "Поющий Север".
В 2019 году на популярном шоу канала ТНТ “Битва экстрасенсов” выступил сыктывкарский колдун Кудрат Ахунов. Мужчине удалось войти в шестерку лучших участников проекта. Сейчас Кудрат стал продюссером тревел-шоу, ведет свой ютуб-канал на тему медитации.
Воркутинец Евсей Ковалев в 2018 смог пройти кастинг и стать одним из ведущих 19-ого сезона легендарного тревел-шоу “Орел и решка”. В первом выпуске воркутинец был в паре с известной звездой шоу-бизнеса, блогером и актрисой Настей Ивлеевой. После шоу мужчина путешествовал по миру и снимал видео для своего блога.
В 2018 году на “Евровидение” поехала ухтинка Юлия Самойлова. Жительница Коми не смогла попасть даже в полуфинал. Девушка до этого участвовала в других вокальных проектах, например, “Фактор А”, где ее наставница Алла Пугачева довела юную певицу до слез. После случившегося на "Евровидении" Юлия полностью ушла в тень и редко появлялась на публике. В 2018 год она выпустила книгу о себе "Обычная необычная история".
В 2019 году в одном из самых провокационных и скандальных шоу российского телевидения “Пацанки” приняла участие воркутинка Ирина Голощапова. На проекте жюри прозвали девушку “самой агрессивной участницей за все существование проекта”. В 2021 году у Ирины родилась дочка.
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