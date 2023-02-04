Жизнь после шоу: что стало с участниками крупных телешоу родом из Коми

Каждый год таланты из Коми блистают на федеральных каналах, показывая свои умения. Только за три года более 10 человек из республики участвовали в различных ток-шоу: “Битва экстрасенсов”, “Голос”, “Ты супер!”, “Пацанки”, “Прямой эфир” и других. Про некоторых из них уже все забыли, а кто-то смог удержаться на вершине популярности. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с бывшими участниками крупных телешоу из Коми и узнал, как изменилась их жизнь после проектов.

Воркутинка Марина Гаева, 19 лет. Девушка приняла участие в проекте “Ты супер!” в 2017 году, тогда ей было всего 13 лет. У Марины тяжелое заболевание –— ДЦП. Шоу помогло ей оплатить курс реабилитации. Сейчас воркутинка продолжает заниматься вокалом и готовится выпустить свой первый трек.

“На шоу я обрела новых друзей. Получила возможность посмотреть на себя со стороны. Проект негативно сказался на моем здоровье. Мне не подходил режим съемок. Они все были очень поздно, что никак не складывалось с моим ритмом жизни.

Я очень повзрослела после проекта. Посмотрев на разные судьбы детей, поблагодарила жизнь за то, что жила в любви родной бабушки, а не в детском доме. В будущем я не хочу принимать участия в подобных шоу”.

Сыктывкарка Валерия Матвеева, 31 год. Девушка в 2018 году приняла участие в популярном скандальном шоу “Пацанки” на телеканале “Пятница”. У горожанки после проекта появилась целая армия поклонников. Валерия сейчас работает тату-мастером в столице Коми.