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Жизнь после шоу: что стало с участниками крупных телешоу родом из Коми

Жизнь после шоу: что стало с участниками крупных телешоу родом из КомиФото взято из открытых источников

Каждый год таланты из Коми блистают на федеральных каналах, показывая свои умения. Только за три года более 10 человек из республики участвовали в различных ток-шоу: “Битва экстрасенсов”, “Голос”, “Ты супер!”, “Пацанки”, “Прямой эфир” и других. Про некоторых из них уже все забыли, а кто-то смог удержаться на вершине популярности. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с бывшими участниками крупных телешоу из Коми и узнал, как изменилась их жизнь после проектов.

Воркутинка Марина Гаева, 19 лет. Девушка приняла участие в проекте “Ты супер!” в 2017 году, тогда ей было всего 13 лет. У Марины тяжелое заболевание –— ДЦП. Шоу помогло ей оплатить курс реабилитации. Сейчас воркутинка продолжает заниматься вокалом и готовится выпустить свой первый трек.

“На шоу я обрела новых друзей. Получила возможность посмотреть на себя со стороны. Проект негативно сказался на моем здоровье. Мне не подходил режим съемок. Они все были очень поздно, что никак не складывалось с моим ритмом жизни.
Я очень повзрослела после проекта. Посмотрев на разные судьбы детей, поблагодарила жизнь за то, что жила в любви родной бабушки, а не в детском доме. В будущем я не хочу принимать участия в подобных шоу”.

Сыктывкарка Валерия Матвеева, 31 год. Девушка в 2018 году приняла участие в популярном скандальном шоу “Пацанки” на телеканале “Пятница”. У горожанки после проекта появилась целая армия поклонников. Валерия сейчас работает тату-мастером в столице Коми.

“Моя жизнь изменилась очень сильно и в лучшую сторону. Хочу отметить, что помог мне не проект, а я сама.  Пока сам не захочешь измениться, никто никогда тебя не поменяет. Пока в никаких проектах я участвовать не хочу”.

Солистка Коми филармонии и ансамбля “Асъя кыа”  Екатерина Курочкина, 35 лет. В 2020 году сыктывкарка приняла участие во всероссийском вокальном конкурсе “Новая Звезда”. Женщина смогла пройти в финал проекта. 

“Проект помог мне получить еще больше опыта в вокальном мастерстве. Познакомилась с кучей людей, с которыми до сих пор общаюсь”. 

Сыктывкарка Светлана Иевлева, 44 года. Женщина была гостем на шоу Андрея Малахова “Прямой эфир” в 2021 году. Ее позвали на проект из-за того, что она смогла похудеть на 78 килограммов. Сейчас Светлана профессиональный нутрициолог и помогает другим людям обрести красивую и здоровую фигуру. 

“Я попала на шоу почти сразу,  как получила диплом нутрициолога. Андрей Малахов сделал на этом акцент и поручил мне сопровождать молодую пару – блогера Машу Колобок и Артема. Их вес на двоих составлял 400 килограмм. За полгода они смогли скинуть 30 килограмм на двоих.  Благодаря участию в программе у меня появилось много друзей и клиентов. Просмотрев передачу в записи, они находят меня в сети и становятся моими подопечными. В будущем я еще хотела бы поучаствовать в подобном проекте. На передаче мы затронули только пару глав моей истории”.

Сыктывкарка Алена Ананьева, 31 год. Горожанка в 2021 году приняла участие в телешоу “Секретный миллионер”. Благодаря проекту девушка смогла получить новую квартиру. Сейчас горожанка живет обычной жизнью: завела семью и родила еще одного ребенка.

“После шоу моя жизнь изменилась в лучшую сторону! Сейчас я точно могу утверждать, что чудеса случаются! Накануне проекта я познакомилась, как оказалось, с будущим мужем. Теперь я мама двоих дочек. Квартиру, которую мне подарил миллионер, мы сдавали, и взяли в ипотеку апартаменты побольше. К сожалению, сдача квартиры не покрывает наш долг, поэтому я выставила ее на продажу. Этот проект помог мне научиться верить людям, помогать им и быть более открытой ко всем вокруг! Ведь в проекте я участвовала, думая, что я помогаю человеку собрать истории и заработать хоть на чай, а в итоге – свершилось чудо! Не бойтесь протянуть руку помощи, как видите, все воздастся, пусть не во всех случаях сразу, но нужно обязательно верить и за все благодарить, как и я по сей день благодарю Бога за явленное чудо”.

Сыктывкарский шеф-повар Андрей Киячик, 28 лет. Зимой 2022 года мужчина побывал на кулинарном шоу “Молодые ножи” с популярным ведущим и шеф-поваром Константином Иевлевым. После проекта Андрей вернулся в родной город и занялся развитием коми кухни. Сейчас он занимается ребрендингом одного из популярнейших ресторанов Сыктывкара.

“Моя жизнь никак не изменилась после окончания шоу, но я много чего для себя взял. Оценка Константина дала мне больше уверенности в моей профессии повара. Я понял, что делаю все не зря и развиваюсь в правильном направлении. Если мне предложат поучаствовать еще в каком-то шоу, то я его рассмотрю”. 

Сыктывкарский музыкант Петр Гладких, 30 лет. Мужчина весной 2022 года принял участие в телепрограмме “Привет, Андрей!”. Сейчас Петр переехал в Санкт-Петербург, где продолжает выступать со своими песнями.

“Благодаря проекту у меня появилось много новых знакомств, в том числе среди поэтов и музыкантов. Они делятся со мной своим творчеством, иногда просят, чтобы я записал песню по их стихам. Меня часто приглашали петь на разные мероприятия, даже ездил по военным госпиталям. Сейчас меня приглашают исполнять песни в разные заведения Санкт-Петербурга. За 2022 год я выпустил целый акустический альбом! Думаю, скоро увидите меня по телевизору уже с авторскими песнями”.

Ухтинка Валерия Верногорова, 14 лет. Осенью 2022 года девочка приняла участие в вокальном шоу “Ты супер!” и заняла второе место. Валерия после участия не забросила занятия, а наоборот продолжила еще больше тренировать голос и прокладывать путь к карьере музыканта.

“Каких-то глобальных изменений в моей жизни не произошло. Самое главное – я поняла, что хочу связать свою жизнь с музыкой и стать музыкантом, а потом педагогом по вокалу. За время участия в шоу “Ты супер!” я стала требовательнее к себе относиться. Стала терпимее к другим и стала еще усерднее работать над собой и развитием своего вокала. В будущем я с удовольствием приму участие в других песенных проектах”.

Ухтинка Вероника Илянина, 61 год. Женщина участвовала в телешоу “Голос 60+” на Первом канале осенью 2022 года. Сейчас Вероника продолжает усердно работать над своим вокалом и петь на концертах.

“После участия в шоу меня все поздравляли, восхищались. Меня начали часто приглашать на концерты и встречи. Мне это очень нравилось. Сейчас репетиции продолжаются. Во время шоу я ничему новому не научилась, у меня все навыки уже были. Пока у меня нет желания ездить и выступать на других шоу, но время покажет, может, обстоятельства сложатся так, что я снова где-то приму участие”.

Ухтинка Татьяна Лоцманова, 53 года. Жительница Коми поборолась за звание лучшего шеф-повара в телешоу “Битва шефов” осенью 2022 года. Женщина набрала большую аудиторию еще до участия в проекте благодаря соцсетям. Продюсеры шоу наткнулись на блог Татьяны и позвали ее на передачу. Сейчас ухтинка продолжает вести свой блог и радовать подписчиков новыми рецептами.

“Моя жизнь после шоу особо не изменилась. За исключением того, что появились новые знакомства. Я воочию увидела, как снимается передача. Это очень интересно. Благодаря проекту я на всю жизнь запомнила, как готовить гастрономический мусс. Сейчас я продолжаю активно развивать свой блог в социальных сетях. В будущем, если меня пригласят на какой-то телепроект, то с удовольствием приму участие”.

Кто еще отличился в телевизионных шоу

На вокальном шоу “Новая звезда” в 2015 году принял участие сыктывкарец Евгений Гаврилов. Мужчина смог поразить всех и дойти до финала проекта. Жителя Коми подвели зрительские голоса и он не смог занять первое место. Сейчас мужчина продолжает выступать на региональных концертах, а еще он стал автором проекта "Поющий Север". 

В 2019 году на популярном шоу канала ТНТ “Битва экстрасенсов” выступил сыктывкарский колдун Кудрат Ахунов. Мужчине удалось войти в шестерку лучших участников проекта. Сейчас Кудрат стал продюссером тревел-шоу, ведет свой ютуб-канал на тему медитации. 

Воркутинец Евсей Ковалев в 2018 смог пройти кастинг и стать одним из ведущих 19-ого сезона легендарного тревел-шоу “Орел и решка”. В первом выпуске воркутинец был в паре с известной звездой шоу-бизнеса, блогером и актрисой Настей Ивлеевой. После шоу мужчина путешествовал по миру и снимал видео для своего блога.

В 2018 году на “Евровидение” поехала ухтинка Юлия Самойлова. Жительница Коми не смогла попасть даже в полуфинал. Девушка до этого участвовала в других вокальных проектах, например, “Фактор А”, где ее наставница Алла Пугачева довела юную певицу до слез. После случившегося на "Евровидении" Юлия полностью ушла в тень и редко появлялась на публике. В 2018 год она выпустила книгу о себе "Обычная необычная история". 

В 2019 году в одном из самых провокационных и скандальных шоу российского телевидения “Пацанки” приняла участие воркутинка Ирина Голощапова. На проекте жюри прозвали девушку “самой агрессивной участницей за все существование проекта”.  В 2021 году у Ирины родилась дочка.

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