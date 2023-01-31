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Снегопады, гололед и ветер: синоптики дали прогноз на 31 января в Коми

Снегопады, гололед и ветер: синоптики дали прогноз на 31 января в КомиФото из архива "Pro Города"

31 января в Коми ожидается  относительно теплая и комфортная погода. Синоптики ЦГМС республики дали точный прогноз, какой она будет.

Небо будет облачным, с небольшими прояснениями и умеренными снегопадами. В некоторых районах ожидается гололед. Ветер подует в южном направлении со скоростью около 8-13 метров в секунду. Ночью ожидается в районе -7…-12 градусов, а днем всего -2…-7. Местами, впрочем, похолодает до -14…-19 градусов.

В столице Коми 31 января будет облачно и снежно. Ветер южный, в районе 7-12 метров в секунду. Температура в районе -3…-5 градусов.

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