Снегопады, гололед и ветер: синоптики дали прогноз на 31 января в Коми

31 января в Коми ожидается относительно теплая и комфортная погода. Синоптики ЦГМС республики дали точный прогноз, какой она будет.

Небо будет облачным, с небольшими прояснениями и умеренными снегопадами. В некоторых районах ожидается гололед. Ветер подует в южном направлении со скоростью около 8-13 метров в секунду. Ночью ожидается в районе -7…-12 градусов, а днем всего -2…-7. Местами, впрочем, похолодает до -14…-19 градусов.