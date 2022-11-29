Елки, гигантские светящиеся шары, сияющие фонтаны: как Сыктывкар готовится к Новому году

Еще ноябрь, а Сыктывкар уже начали украшать к Новому году. Магазины обвешивают свои витрины гирляндами и символами праздника. Возле некоторых торговых центров установили елку. Журналист портала “Про Город” погулял по вечерней столице Коми и сделал фоторепортаж.

По-настоящему зимние морозы держаться уже больше недели. Все деревья в городе окутаны инеем. Вдобавок к этой красоте в Сыктывкаре начали включать новогоднюю иллюминацию.