Елки, гигантские светящиеся шары, сияющие фонтаны: как Сыктывкар готовится к Новому году

Еще ноябрь, а Сыктывкар уже начали украшать к Новому году. Магазины обвешивают свои витрины гирляндами и символами праздника. Возле некоторых торговых центров установили елку. Журналист портала “Про Город” погулял по вечерней столице Коми и сделал фоторепортаж.
По-настоящему зимние морозы держаться уже больше недели. Все деревья в городе окутаны инеем. Вдобавок к этой красоте в Сыктывкаре начали включать новогоднюю иллюминацию.
На площади “под часами” уже с конца прошлой недели горит гигантский елочный шар. Одно из любимых мест горожан для праздничных фотографий.
На Стефановской площади пока еще нет никаких украшений. Но там открылась “Почта Деда Мороза”. Она работает ежедневно с 12:00 до 19:00. Письмо волшебнику можно отправить до 25 декабря. Корреспонденцию будут посылать прямиком в Великий Устюг.
Самую главную елку Сыктывкара планируют установить 1-2 декабря.
На театральной площади уже включили новогодний арт-объект “Подарок”, зажгли иллюминацию фонтанов и установили на фонарях подсветку.
На сыктывкарской стеле тоже уже включили подсветку.
Торговые центры уже вовсю украшают свои витрины праздничной атрибутикой.
Возле ЦУМа и “Торгового двора” уже установили елки.
В центре города засияла новогодняя иллюминация.
Правда, в некоторых местах она светится очень тускло.
Напомним, исполняющий обязанности мэра Сыктывкара Владимир Голдин заявил, что на новую иллюминацию готовы потратить около 1,7 миллиона рублей. В перечне изделий сто пятиметровых гирлянд “Шарики цветные”, 70 штук световой бахромы и 15 прожекторов.