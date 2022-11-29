Стало известно, когда в Сыктывкаре установят главную новогоднюю елку

Стало известно, когда в Сыктывкаре начнут установку главной новогодней елки на Стефановской площади. На общегородской планерке рассказали, что в начале декабря ее привезут и установят.
29 ноября в сыктывкарской мэрии прошла общегородская планерка, где исполняющий обязанности главы администрации столицы Коми Владимир Голдин выслушал отчеты ведомств. Представитель Дорожного хозяйства заявил о том, что в ближайшие дни на Стефановской площади города появится главная новогодняя елка.
Стало известно, что сейчас Дорожное хозяйство занимается проверкой и постепенным включением новогодней иллюминации и выставлением праздничной атрибутики в столице Коми. Помимо этого, сотрудники предприятия разрабатывают ледовый городок на главной площади Сыктывкара. Также они сообщили, что 1 декабря у них запланирован привоз центральной елки, которая будет украшать Стефановскую площадь все праздничные дни. Установка елки запланирована на 1-2 декабря.