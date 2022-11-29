Стало известно, когда в Сыктывкаре установят главную новогоднюю елку

Стало известно, когда в Сыктывкаре начнут установку главной новогодней елки на Стефановской площади. На общегородской планерке рассказали, что в начале декабря ее привезут и установят.

29 ноября в сыктывкарской мэрии прошла общегородская планерка, где исполняющий обязанности главы администрации столицы Коми Владимир Голдин выслушал отчеты ведомств. Представитель Дорожного хозяйства заявил о том, что в ближайшие дни на Стефановской площади города появится главная новогодняя елка.