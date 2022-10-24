Мэрия Сыктывкара закупит 700 метров гирлянд и светящихся Дедов Морозов

На портале госзакупок появилась заявка от мэрии Сыктывкара. На этот раз закупка связана с новогодними праздниками. Администрация намерена приобрести иллюминацию и светящиеся фигуры, а цена контракта составила 1,7 миллионов рублей. Торги намечены на 2 ноября, а поставка должна произойти до 10 декабря.

Среди изделий, которые закупят к праздникам, 100 пятиметровых гирлянд, 70 штук трехметровой световой бахромы и 15 прожекторов, которые повесят над городскими дорогами.