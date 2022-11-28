В Коми простились с погибшим во время спецоперации Ильей Антоновским

В Коми простились погибшим во время специальной военной операции Ильей Антоновским.
Руководитель региона Владимир Уйба рассказал, что боец начал службу по контракту в 2022 году и был наводчиком танка. Молодой парень погиб незадолго до своего 22-летия, которое он бы отметил 29 ноября. Несмотря на возраст, он был настоящим защитником родины и герой.
"Благодаря таким ребятам мы с вами можем спокойно и мирно жить, учить своих детей, радоваться жизни. Илья Максимович погиб, но наш с вами святой долг сохранить о нем память и передавать из поклонения в поколение. Светлая память, рядовой солдат нашей Родины и вечная тебе память", - сказал глава Коми.
Напомним, недавно , 17 ноября, Владимир Уйба встретился с солдатами из Коми в зоне проведения специальной военной операции. Там же бойцы записали видеоприветствие родным и близким.