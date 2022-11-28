В Коми простились с погибшим во время спецоперации Ильей Антоновским

В Коми простились погибшим во время специальной военной операции Ильей Антоновским.

Руководитель региона Владимир Уйба рассказал, что боец начал службу по контракту в 2022 году и был наводчиком танка. Молодой парень погиб незадолго до своего 22-летия, которое он бы отметил 29 ноября. Несмотря на возраст, он был настоящим защитником родины и герой.