Глава Коми встретился с бойцами из Коми в зоне проведения СВО

17 ноября губернатор Коми Владимир Уйба встретился с военнослужащими из республики в зоне проведения специальной военной операции.
Глава региона передал землякам дополнительную экипировку, которую сформировало Правительство Республики Коми.
Также бойцы записали видеоприветствие родным и близким. В целях обеспечения безопасности лица военнослужащих скрыты.
Обмундирование и продукты питания привезли непосредственно в воинскую часть.
“Думаю, что сейчас ребята еще раз ощутят, что мы о них заботимся не на словах, а на деле. И что хотя Коми далеко, но Коми рядом”, – заявил Глава республики.
Бойцы, передавая приветы своим женам и детям, заверили, что скоро обязательно вернутся домой.
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