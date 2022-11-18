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Глава Коми встретился с бойцами из Коми в зоне проведения СВО

Глава Коми встретился с бойцами из Коми в зоне проведения СВОСтопкадр из видео группы "Республика Коми"

17 ноября губернатор Коми Владимир Уйба встретился с военнослужащими из республики в зоне проведения специальной военной операции. 

Глава региона передал землякам дополнительную экипировку, которую сформировало Правительство Республики Коми.

Также бойцы записали видеоприветствие родным и близким. В целях обеспечения безопасности лица военнослужащих скрыты.

Обмундирование и продукты питания привезли непосредственно в воинскую часть.

“Думаю, что сейчас ребята еще раз ощутят, что мы о них заботимся не на словах, а на деле. И что хотя Коми далеко, но Коми рядом”, – заявил Глава республики.

Бойцы, передавая приветы своим женам и детям, заверили, что скоро обязательно вернутся домой.

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