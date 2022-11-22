В ходе спецоперации погиб танкист из Сыктывкара

В ходе специальной военной операции погиб рядовой Илья Антоновский из Сыктывкара. Об этом рассказал глава региона Владимир Уйба.
Как сообщил руководитель республики, Илья Антоновский родился в столице Коми. В 2022 году он поступил на военную службу по контракту и служил в поселке Кменка в Ленинградской области в должности танкиста-наводчика.
Владимир Уйба принес родным и близким погибшего глубокие и искренние соболезнования, назвав его отважным воином, который доблестно сражался за независимость и суверенитет нашей страны.
Напомним, недавно , 17 ноября, Владимир Уйба встретился с солдатами из Коми в зоне проведения специальной военной операции. Там же бойцы записали видеоприветствие родным и близким.