В ходе спецоперации погиб танкист из Сыктывкара

В ходе специальной военной операции погиб рядовой Илья Антоновский из Сыктывкара. Об этом рассказал глава региона Владимир Уйба.

Как сообщил руководитель республики, Илья Антоновский родился в столице Коми. В 2022 году он поступил на военную службу по контракту и служил в поселке Кменка в Ленинградской области в должности танкиста-наводчика.