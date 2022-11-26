В спецслужбы Сыктывкара поступили шесть сообщений о минировании городских зданий за день

В спецслужбы Сыктывкара 25 ноября поступили шесть сообщений о минировании городских зданий. Об этом журналисту портала “Про Город” рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

25 ноября после полудня эвакуировали мэрию Сыктывкара. На место выехали спецслужбы: МЧС, скорая, реанимация и полиция. К счастью, помощь никому не пригодилась.