В спецслужбы Сыктывкара поступили шесть сообщений о минировании городских зданий за день

В спецслужбы Сыктывкара 25 ноября поступили шесть сообщений о минировании городских зданий. Об этом журналисту портала “Про Город” рассказали в пресс-службе МВД по Коми.
25 ноября после полудня эвакуировали мэрию Сыктывкара. На место выехали спецслужбы: МЧС, скорая, реанимация и полиция. К счастью, помощь никому не пригодилась.
За день спецслужбы эвакуировали шесть зданий по адресам Орджоникидзе, 23; Ленина, 49; Интернациональная, 108; Бабушкина, 22; Катаева, 47; Карла Маркса, 210. Как сообщили в МВД по Коми, все сообщения о минировании оказались ложными.
11 октября 2022 года в спецслужбы эвакуировали учеников из сыктывкарских школ. В тот день поступали множество недостоверных сообщений о минировании учебных заведений.