Из сыктывкарских школ массово эвакуируют учеников

Как стало известно корреспонденту портала “Про Город Сыктывкар”, 11 октября в Сыктывкаре массово эвакуировали десятки школ. Детей вывели из здания и отправили домой.

Днем в правоохранительные органы и школы начали массово поступать сообщения о минировании и угрозе стрельбы. Началось все со школы №28 в Эжве.

За последние часы появилась информация, что на территории Сыктывкара и Эжвы эвакуировали учеников школ №№12, 18, 22, 27, 28, 31, а также Русской гимназии и Эжвинского лицея №1.

Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” побывал на месте эвакуации школы №12. Ученики и прохожие шли исключительно по противоположной стороне дороги. Вход в учебное заведение перекрыли: оперативник показывал удостоверение и никого не пропускал. От комментариев мужчина воздержался. Позже к прохожим подошла женщина, которая представилась сотрудником школы. Она сразу стала успокаивать родителей, которые пытались выяснить, где находятся их дети. Женщина сообщила, что некоторые ученики уже закончили учебу, а другие пребывают поблизости.

Некоторые родители интересовались, когда можно будет забрать вещи детей, на что сотрудник школы заявила, что это будет возможно сделать только завтра. Первоклассников отправили отсиживаться в детский сад №53. А старшие классы отправили в Колледж Искусств. Младшеклассники с довольным лицом уходили от школы, радуясь, что не надо будет делать домашнее задание.

реподаватель Эжвинского лицея №1, заявил что им ничего не сообщили: