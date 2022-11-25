В Сыктывкаре эвакуировали мэрию из-за сообщения о минировании

В Сыктывкаре эвакуировали здание городской администрации. На месте работает множество спецслужб: скорая помощь, реанимация, полиция и МЧС. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” побывал на месте событий.
25 ноября после полудня эвакуировали здание сыктывкарской мэрии. На место выехало множество машин спецслужб. Спасатели и полиция оцепили здание. Один из сотрудников пожарной службы доставал рукав для тушения огня.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава Коми, на электронную почту поступило сообщение о минировании здания.
Напомним, 15 ноября эвакуировали центральную поликлинику по адресу Карла Маркса, 116. Как известно, в здании сработала пожарная тревога. Сотрудники МЧС проверили поликлинику и не обнаружили возгорание. Оказалось, сигнал был ложный.