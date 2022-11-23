Испытано на себе: сотрудники "ПроГорода" протестировали уникальный медицинский аппарат

В начале ноября в сыктывкарском медицинском центре “Институт движения” появилось новое оборудование. Это аппарат высокоинтенсивной магнитотерапии – единственный в Республике Коми. Сотрудники портала “Про Город” отправились в медцентр, чтобы испытать на себе новый способ лечения.

Что за аппарат?

Аппарат высокоинтенсивной магнитотерапии разработан европейской фирмой BTL – это одна из передовых компаний по производству медоборудования. Его представили в 2018 году. С этого периода проходили исследования доказательств эффективности, которые показали, что 87% пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и неврологическими нарушениями отметили улучшение состояния. А у 62% быстро снизились болевые ощущения.

Внешне аппарат совсем небольшой, но в нем заложено много функций. Например, устройство позволяет лечить грыжи или укреплять ослабшие мышцы.

Сотрудница портала “Про Город” Анна Нечаева испытала на себе действие аппарата. Девушку расположили на кушетке и приложили к проблемному месту аппликатор аппарата. Затем медсестра выбрала нужную программу и настроила интенсивность работы оборудования.

– Во время процедуры четко ощущается сокращение мышц, иногда чувствуется легкое покалывание, но дискомфорта и боли нет. Я даже не осознавала, насколько в организме все взаимосвязано, ведь во время сеанса на плече импульс отдавал в мышцы груди, – поделилась Анна.

В среднем один лечебный сеанс длится от 20 до 40 минут. За это время пациентам обрабатывают магнитом от одной до четырех зон в зависимости от назначений врача.

Как это работает?

Принцип работы аппарата – воздействие сильным фокусированным магнитным полем на нервную, мышечную, костную ткани и суставы в проблемной зоне. Это улучшает кровоток и снижает интенсивность боли, объясняет врач-физиотерапевт “Института движения” Екатерина Володарская.

В зависимости от частоты, на которой проводится процедура, можно достичь эффектов расслабления или укрепления мышц, обезболивания и ускорения заживления. Ощущения у пациента тоже разнятся: от легкого покалывания до сильного сокращения мышц.

Для чего применяется?

Терапия магнитом высокой интенсивности назначается при болях, скованности в суставах, грыжах и протрузиях межпозвонковых дисков. Также процедура помогает быстрее восстановиться после переломов. Помимо этого, применяется при артритах, артрозах, бурситах, головных болях и других недугах.