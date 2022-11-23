Испытано на себе: сотрудники "ПроГорода" протестировали уникальный медицинский аппарат

В начале ноября в сыктывкарском медицинском центре “Институт движения” появилось новое оборудование. Это аппарат высокоинтенсивной магнитотерапии – единственный в Республике Коми. Сотрудники портала “Про Город” отправились в медцентр, чтобы испытать на себе новый способ лечения.
Что за аппарат?
Аппарат высокоинтенсивной магнитотерапии разработан европейской фирмой BTL – это одна из передовых компаний по производству медоборудования. Его представили в 2018 году. С этого периода проходили исследования доказательств эффективности, которые показали, что 87% пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и неврологическими нарушениями отметили улучшение состояния. А у 62% быстро снизились болевые ощущения.
Внешне аппарат совсем небольшой, но в нем заложено много функций. Например, устройство позволяет лечить грыжи или укреплять ослабшие мышцы.
Сотрудница портала “Про Город” Анна Нечаева испытала на себе действие аппарата. Девушку расположили на кушетке и приложили к проблемному месту аппликатор аппарата. Затем медсестра выбрала нужную программу и настроила интенсивность работы оборудования.
– Во время процедуры четко ощущается сокращение мышц, иногда чувствуется легкое покалывание, но дискомфорта и боли нет. Я даже не осознавала, насколько в организме все взаимосвязано, ведь во время сеанса на плече импульс отдавал в мышцы груди, – поделилась Анна.
В среднем один лечебный сеанс длится от 20 до 40 минут. За это время пациентам обрабатывают магнитом от одной до четырех зон в зависимости от назначений врача.
Как это работает?
Принцип работы аппарата – воздействие сильным фокусированным магнитным полем на нервную, мышечную, костную ткани и суставы в проблемной зоне. Это улучшает кровоток и снижает интенсивность боли, объясняет врач-физиотерапевт “Института движения” Екатерина Володарская.
В зависимости от частоты, на которой проводится процедура, можно достичь эффектов расслабления или укрепления мышц, обезболивания и ускорения заживления. Ощущения у пациента тоже разнятся: от легкого покалывания до сильного сокращения мышц.
Для чего применяется?
Терапия магнитом высокой интенсивности назначается при болях, скованности в суставах, грыжах и протрузиях межпозвонковых дисков. Также процедура помогает быстрее восстановиться после переломов. Помимо этого, применяется при артритах, артрозах, бурситах, головных болях и других недугах.
– “Институт движения” специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. Высокоинтенсивный магнит отлично дополняет методики центра, такие как массаж и лечебная физкультура. С помощью этого аппарата мы сможем еще более эффективно лечить даже сложные заболевания, например, грыжи межпозвонковых дисков. Для достижения лечебного эффекта необходимо пройти курс лечения. Если пациенту нужно просто облегчить болевые ощущения, то может хватить трех процедур. При серьезном заболевании, например, грыже понадобится около 10 сеансов, — рассказывает физиотерапевт Екатерина Володарская.
Врач-физиотерапевт Екатерина Володарская
Как начать лечение магнитом высокой интенсивности?
Процедуры может назначить только врач после тщательного обследования. Это поможет врачу учесть все показания и противопоказания, чтобы не навредить пациенту.
Невролог Василий Федоров
“Институт движения” – полностью автономный медицинский центр. Тут можно пройти комплексное обследование: посетить прием невролога, травматолога, ревматолога, мануального терапевта, сделать УЗИ и сдать необходимые анализы. Также у "Института движения" есть свой МРТ-центр. Попасть к нужному специалисту можно по предварительной записи и не тратить время, сидя в очереди.
Травматолог-ортопед Николай Григорьев
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