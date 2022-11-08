Стало известно, как украсят Сыктывкар к Новому году

Исполняющий обязанности мэра Сыктывкара отменил новогодний салют в 2023 году. Также никаких новшеств в украшении города не появится. Столица Коми будет выглядеть так же, как и в прошлом году.

В 2022 году на центральной улице лишь обновят иллюминацию. Гирлянды появятся вдоль улицы Коммунистической от здания Института социально-экономических и энергетических проблем Севера до пересечения с улицей Старовского, как это обычно и бывает.