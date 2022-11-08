Стало известно, как украсят Сыктывкар к Новому году

Исполняющий обязанности мэра Сыктывкара отменил новогодний салют в 2023 году. Также никаких новшеств в украшении города не появится. Столица Коми будет выглядеть так же, как и в прошлом году.
В 2022 году на центральной улице лишь обновят иллюминацию. Гирлянды появятся вдоль улицы Коммунистической от здания Института социально-экономических и энергетических проблем Севера до пересечения с улицей Старовского, как это обычно и бывает.
Столица Коми будет украшена так же, как и в 2021 году. Никаких новшеств не будет. “Про Город” вспоминает, как выглядел Сыктывкар в новогодние праздники в 2021-2022 годах.
Главную площадь города в 2021 году украсили по мотивам детских мультфильмов с элементами коми орнамента с использованием снега и льда: в центре установили 22-метровую елку, сделали каток, установили световые фигуры, горки и скамейки.
На улицах города зажглись яркие иллюминации. Их включали на улицах Коммунистической, Интернациональной, Советской, Первомайской, Кирова, Ленина, в сквере на Стефановской площади и на Театральной площади. Также синей подсветкой обозначают стелу на кольце.
К 2023 году в Сыктывкаре украсят 13 площадок, которые расположатся: на Стефановской площади, в микрорайоне Орбита, в Давпоне, в поселке Краснозатонский, в поселке Верхняя Максаковка, в поселке Седкыркещ, в местечке Лесозавод, в поселке Нижний Чов, в микрорайоне Верхний Чов, в местечке Сосновая поляна, в Дырносе, в местечке Кочпон-Чит, в парк в микрорайоне Строитель.