Выяснилось, будет ли новогодний салют в Сыктывкаре

25 октября в администрации Сыктывкара прошла общегородская планерка с ведомствами, а после брифинг с журналистами. На нем корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как в этом году столица Коми отпразднует Новый год.
В некоторых городах и регионах России заявили, что не будут проводить новогодние мероприятия во время СВО. Какие планы на этот счет у Сыктывкара?
“Мы традиционно пытаемся сделать скромными празднования. Минимальные расходы. Но, естественно, есть вещи, где нам необходимо произвести замену того или иного обветшавшего оборудования, того или иного светового оборудования. Поэтому это происходит. У нас смета ниже, чем в прошлом году. Мы по максимуму сокращаемся. Но в то же время мы пониманием, что у нас есть дети. Это детский праздник. Мы не видим целесообразности снижать. Дети — есть дети. Елки будут”, – заявил Владимир Голдин.
Будет ли сценарий празднования таким же как в предыдущем году?
“Действительно, мы летом разработали иную концепцию. У нас были интересные задумки, но сейчас мы их не будем озвучивать. Думаю, у нас еще настанет время для реализации этих задумок. Там было увеличение сметы. В этом году мы сделали смету не выше, чем в прошлом году. Убираем все вопросы, связанные с пышными мероприятиями, которые были даже в прошлом году. По иллюминации у нас есть определенная ветхость. Нужна замена. Это не улучшение, а просто замена, где световые приборы пришли в негодность”, – добавил исполняющих обязанности мэра Сыктывкара.
Будет ли салют?
“Салюта общегородского не будет. Фейерверки, салюты – однозначно нет!”, – подытожил Владимир Голдин.