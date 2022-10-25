Выяснилось, будет ли новогодний салют в Сыктывкаре

25 октября в администрации Сыктывкара прошла общегородская планерка с ведомствами, а после брифинг с журналистами. На нем корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как в этом году столица Коми отпразднует Новый год.

В некоторых городах и регионах России заявили, что не будут проводить новогодние мероприятия во время СВО. Какие планы на этот счет у Сыктывкара?

“Мы традиционно пытаемся сделать скромными празднования. Минимальные расходы. Но, естественно, есть вещи, где нам необходимо произвести замену того или иного обветшавшего оборудования, того или иного светового оборудования. Поэтому это происходит. У нас смета ниже, чем в прошлом году. Мы по максимуму сокращаемся. Но в то же время мы пониманием, что у нас есть дети. Это детский праздник. Мы не видим целесообразности снижать. Дети — есть дети. Елки будут”, – заявил Владимир Голдин.

Будет ли сценарий празднования таким же как в предыдущем году?