В Сыктывкаре обустроят 13 новогогодних площадок

На портале госзакупок был размещен аукцион, цель которого направлена на устройство и содержание новогодних городков Сыктывкара. Начальная стоимость закупки оценивается в 10,37 млн рублей.
До 9 декабря все организации, которые желают участвовать в аукционе, могут подать соответствующие документы. Торги назначены на 11 ноября. Комиссия, отвечающая за результаты аукциона, определит подрядчика, с которым после заключат договор.
К Новому году украсят 13 площадок в следующих частях столицы:
- Стефановская площадь;
- мкр. Орбита;
- м. Давпон;
- п. Краснозатонский;
- п. Верхняя Максаковка;
- п. Седкыркещ;
- м. Лесозавод;
- п. Нижний Чов;
- мкр. Верхний Чов;
- м. Сосновая поляна;
- м. Дырнос;
- м. Кочпон-Чит;
- парк в микрорайоне Строитель.
Напомним, что ранее и. о. главы Сыктывкара Владимир Голдин сказал, что новогодних салютов и фейерверков в столице не будет. Аналогичные заявления сделали мэр Ухты и глава Усинска.