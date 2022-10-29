В Сыктывкаре обустроят 13 новогогодних площадок

На портале госзакупок был размещен аукцион, цель которого направлена на устройство и содержание новогодних городков Сыктывкара. Начальная стоимость закупки оценивается в 10,37 млн рублей.

До 9 декабря все организации, которые желают участвовать в аукционе, могут подать соответствующие документы. Торги назначены на 11 ноября. Комиссия, отвечающая за результаты аукциона, определит подрядчика, с которым после заключат договор.