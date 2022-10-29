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В Сыктывкаре обустроят 13 новогогодних площадок

В Сыктывкаре обустроят 13 новогогодних площадокФото из архивов "Pro Город Сыктывкар"

На портале госзакупок был размещен аукцион, цель которого направлена на устройство и содержание новогодних городков Сыктывкара. Начальная стоимость закупки оценивается в 10,37 млн рублей. 

До 9 декабря все организации, которые желают участвовать в аукционе, могут подать соответствующие документы. Торги назначены на 11 ноября. Комиссия, отвечающая за результаты аукциона, определит подрядчика, с которым после заключат договор. 

К Новому году украсят 13 площадок в следующих частях столицы:

  • Стефановская площадь;
  • мкр. Орбита;
  • м. Давпон;
  • п. Краснозатонский;
  • п. Верхняя Максаковка;
  • п. Седкыркещ;
  • м. Лесозавод;
  • п. Нижний Чов;
  • мкр. Верхний Чов;
  • м. Сосновая поляна;
  • м. Дырнос;
  • м. Кочпон-Чит;
  • парк в микрорайоне Строитель.

Напомним, что ранее и. о. главы Сыктывкара Владимир Голдин сказал, что новогодних салютов и фейерверков в столице не будет. Аналогичные заявления сделали мэр Ухты и глава Усинска.

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