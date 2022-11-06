Парень из Сыктывкара, которого поддерживали всей страной в борьбе с лейкозом, погиб на СВО

2 ноября стало известно о том, что Артем Бикчураев погиб на СВО. В 2018 году в поддержку парня всей страной устроили флешмоб в борьбе с лейкозом. Тогда его поддержали известные спортсмены.
Ранее в начале октября появилась информация о гибели бойца во время спецоперации. Об этом сообщило учебное учреждение которое он заканчивал, а также супруга молодого человека. Погиб парень в начале сентября. В октябре тело передали родным.
В 2018 году в СМИ появлялась информация о проведении спортивной общественностью флешмоба в поддержку Артема в борьбе с лейкозом. Парень занимался боксом и был достаточно успешен в этом виде спорта. Он был воспитанником отделения бокса республиканской спортшколы олимпийского резерва.
Когда ему поставили острый лимфобластный лейкоз, кажется, ни один спортсмен России не остался в стороне. Они организовали флешмоб “Артем, мы с тобой!”. Тогда его поддержали: депутат Госдумы РФ и боксер Николай Валуев, бывший чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог, спортивные школы Республики Коми, профессиональные команды — “Ника”, “Строитель” и “Новая Генерация”, а также местные спортсмены.
С осени 2018 года по зиму 2019 года юноша проходил лечение в отделении онкогематологии РДКБ. В январе его выписали из больницы, после чего он продолжал проходить реабилитацию и восстановление уже на дому. Тогда его мама Наталия Бикчураева поблагодарила всех, кто поддержал ее сына.
В середине 2022 года парень отправился по контракту на СВО.