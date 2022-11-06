Парень из Сыктывкара, которого поддерживали всей страной в борьбе с лейкозом, погиб на СВО

2 ноября стало известно о том, что Артем Бикчураев погиб на СВО. В 2018 году в поддержку парня всей страной устроили флешмоб в борьбе с лейкозом. Тогда его поддержали известные спортсмены.

Ранее в начале октября появилась информация о гибели бойца во время спецоперации. Об этом сообщило учебное учреждение которое он заканчивал, а также супруга молодого человека. Погиб парень в начале сентября. В октябре тело передали родным.