В Сыктывкаре на месте резонансного ДТП с Ириной Шеремет установили ограждение

В Сыктывкаре на месте страшного резонансного ДТП с Ириной Шеремет установили перильные ограждения.

Напомним, 1 октября 2021 года сыктывкарка на авто “Сузуки Гранд” во время поворота с Октябрьского проспекта на улицу Орджоникидзе сбила на пешеходном переходе ребенка, а после выехала на тротуар и насмерть переехала женщину. Ирину Шеремет приговорили к пяти с половиной годам колонии-поселения.