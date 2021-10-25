Адвокат Ирины Шеремет отозвал жалобу на арест

Защитник сыктывкарки Ирины Шеремет, которая совершила серию аварий, отозвал свою жалобу на ее арест. Об этом сообщает "Комиинформ".
После избрания меры пресечения в виде заключения под стражу И. Шеремет ее адвокат Сергей Ванеев подал в суд апелляционную жалобу. Он просил отменить решение горсуда. Как сообщили в пресс-службе Верховного суда РК, апелляционная жалоба на постановление Сыктывкарского городского суда от 2 октября, которым И. Шеремет заключена под стражу сроком на два месяца, то есть по 30 ноября, отозвана адвокатом.
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Напомним, ДТП произошло 1 октября около 7.00. Женщина 1969 года рождения за рулем Suzuki Grand Vitara ехала по Октябрьскому проспекту. При повороте на улице Орджоникидзе она сбила ребенка, который переходил дорогу на зеленый свет. После наезда женщина продолжила движение в сторону улицы Элеваторная. Не справившись с управлением, водитель выехала на тротуар, где сбила женщину. После она поехала прямо и на перекрестке с улицей Элеваторной столкнулась с Volkswagen.