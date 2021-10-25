Адвокат Ирины Шеремет отозвал жалобу на арест

Защитник сыктывкарки Ирины Шеремет, которая совершила серию аварий, отозвал свою жалобу на ее арест. Об этом сообщает "Комиинформ".

После избрания меры пресечения в виде заключения под стражу И. Шеремет ее адвокат Сергей Ванеев подал в суд апелляционную жалобу. Он просил отменить решение горсуда. Как сообщили в пресс-службе Верховного суда РК, апелляционная жалоба на постановление Сыктывкарского городского суда от 2 октября, которым И. Шеремет заключена под стражу сроком на два месяца, то есть по 30 ноября, отозвана адвокатом.

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