Суд Сыктывкара вынес приговор Ирине Шеремет

17 октября в столице Коми огласили приговор по делу Ирины Шеремет. Ей назначили 5,6 лет лишения свободы в колонии-поселении, передает корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” из зала суда.
Также подсудимой запретили управлять транспортным средством сроком на 3 года.
Напомним, серия страшных инцидентов произошла 1 октября 2021 года в 07:55 в Сыктывкаре. Ирина Шеремет за рулем “Сузуки” двигалась по Октябрьскому проспекту. На перекрестке она сбила мальчика 2013 года рождения, после чего скрылась с места аварии, но напротив дома №74/1 по улице Орджоникидзе она не справилась с управлением и насмерть сбила женщину 1983 года рождения, выехав на тротуар. Но и это был еще не конец: напротив дома №73/2 по улице Орджоникидзе женщина врезалась в “Фольксваген”, в котором находились водитель и пассажир.