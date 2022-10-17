Суд Сыктывкара вынес приговор Ирине Шеремет

17 октября в столице Коми огласили приговор по делу Ирины Шеремет. Ей назначили 5,6 лет лишения свободы в колонии-поселении, передает корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” из зала суда.

Также подсудимой запретили управлять транспортным средством сроком на 3 года.