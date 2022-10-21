"Собака умирала на моих руках": в Сыктывкаре снова начали орудовать догхантеры

“Моей собаке было два года. Он ни разу никого не покусал. Его знали многие местные дети и взрослые. Прекрасная собака с добрыми глазами, шла к каждому. В этом и стала его ошибка. Накормили сухим кормом с отравой. Он умирал на моих глазах. Как у этих нелюдей может подняться рука на беззащитное животное?”, — возмущается девушка.

“В конце сентября 2022 года отравили около пяти собак, в том числе и мою. Одной собаке кинули отраву прямо в вольер. В полицию не обращались. Мы ждали записи с видеокамер, думала что там будет видно человека, который это сделал, так как район не людный. Но в момент отравления проехало три машины, номеров не увидела”, — прокомментировала горожанка Ксения.

В столичном микрорайоне Нижний Чов жителей снова стали находить трупы собак. По словам сыктывкарцев, догхантеры уже даже забрасывают отраву в вольеры к животным.

В Сыктывкаре вновь начали орудовать догхантеры. Жители одного из микрорайонов бояться выпускать своих собак за пределы дома. Горожане рассказывают, что они регулярно находят трупы собак на улице. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности.

“Массовая травля собак была зимой 2022 года. Тогда мы уже начали догадываться, кто это делает. Но заявить на них не могли. Доказательств не было. Тогда одна девочка увидела бабушку, которая с кармана высыпала отраву, но побоялась что-то ей сказать”, — отметила сыктывкарка.

“Есть две версии, что это либо ЖКХ, либо один местный житель, который ненавидит собак. Я больше всего склоняюсь к тому, что это была организованная акция”, — поделилась другая жительница Нижнего Чова.

Напомним, массовая травля собак в Сыктывкаре была зимой 2022 года.

“Тогда отравили вообще всех собак, которые были безобидные, с которыми гуляли и играли все дети. Тогда трупы лежали просто повсюду. Дети вышли гулять утром и увидели, что собаки лежат мертвые: кто под машиной, кто у подъезда, кто просто в сугробе... Собаки были стерилизованные, охраняли дворы от бродячих стай, никого не трогали”, — рассказала одна из жительниц микрорайона.

В группе во ВКонтакте “Нижний Чов” постоянно появляются посты о трупах животных и это не всегда собаки. Например, 13 октября под мостом реки Човью местные нашли мертвую кошку с пеной у рта.

Спасти отравленную собаку практически невозможно.

“На моей памяти из десяти собак удалось спасти всего двоих. В первую очередь, надо вколоть витамин В6 в огромных дозах, вызвать рвоту, и как можно скорее доставить к ветеринару. Собаку заставит проблеваться насыпанная соль на корень языка, можно еще влить раствор марганцовки, либо перекись водорода с водой. Но чаще всего бывает поздно”, — пояснила зоозащитница Алла.

Для некоторых людей мотивацией травить собак может послужить любая причина.

“У нас бесконтрольно плодят собак, отпускают на самовыгул, не убирают за питомцами экскременты, не занимаются воспитанием, не стерилизуют и не кастрируют собак, отчего собираются собачьи агрессивные "свадьбы". Животные страдают из-за своих бестолковых хозяев”, — объяснила женщина.

Догхантерами называют людей, которые по собственной инициативе занимаются отстрелом или отравлением безнадзорных собак в населенных пунктах. Чаще всего ими становятся люди, которые сами или же их близкие пострадали от собаки.

После инцидента в ухтинском поселке Дальний, где собака напала на девочку на площадке, многие жители писали в соцсетях о расправе над животными.

“Оправдать можно кого угодно и за что угодно. Вопрос в другом — в чем заключается цель их действий? Кого они начнут убивать, если им перестанет приносить удовольствие смерть собаки? Это люди с больной психикой, обиженные на окружение, чаще всего все эти обиды и тяга к извращению идут из детства”, — прокомментировала Алла.

Администрация Сыктывкара прокомментировала ситуацию.

“Сегодня местом локализации животных без владельцев является животноводческий комплекс за ТРЦ «Макси», рыбный цех. Количество животных на этих территориях бесконтрольно растет, периодически собаки выходят в общественные места. Для устранения размножения животных нужна стерилизация. Служба по отлову безнадзорных животных ООО “Аракс” неоднократно обращалась к владельцам животных с просьбой отлова питомцев и стерилизации, на что поступили отказы. Служба по отлову не может без согласия владельца и возможности входа на территории отловить собаку. В свою очередь, служба предпринимает меры по отлову собак вне вышеуказанных территорий для предупреждения последующих скоплений собак в стаи и бесконтрольного размножения”.

Как сообщила мэрия Сыктывкара, бродячие собаки зафиксированы в Седкыркеще и на Дырносских дачах.

“Отлов животных без владельцев ООО “Аракс” осуществляет на основании информации, поступившей через муниципального заказчика по обращениям граждан и организаций, о покусах людей или о проявлении агрессивности животными без владельцев. Сигналы от граждан фиксируются и на место направляется бригада по отлову. Особое внимание уделяется прилегающим территориям образовательных и медицинских учреждений, общественным местам, социо-культурным объектам, местам скопления людей. Кроме того, в соответствии с муниципальным контрактом ООО “Аракс” ежемесячно осуществляет плановый выезд с целью отлова и транспортировки животных без владельцев”, — прокомментировала пресс-служба администрации Сыктывкара.

Сегодня возможны только два пути решения проблемы с безнадзорными собаками:

“Программа ОСВВ (“Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат”) и пожизненное содержание в приютах. ОСВВ в России – способ обращения с бродячими собаками, фактически узаконивающий их свободное нахождение в городской среде, свободное безнадзорное обитание на улицах. ОСВВ не предполагает исчезновения собак с улиц, они после отлова стерилизации и вакцинации отпускаются обратно на улицу. Кроме того, стерилизация практически не влияет на психику собак, они все так же испытывают голод, поэтому риск нападения собак на людей не снижается”, — заявили в мэрии.

За 2022 год в администрацию столицы Коми поступило уже 242 обращения с просьбой решить проблему с безнадзорными собаками.