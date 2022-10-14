"Я услышал детский крик": выяснились подробности нападения собаки на девочку в Ухте

Мать 7-летней девочки, на которую напали собаки в Ухте, подала в суд на виновных в инциденте. Многие местные жители хотят сами разобраться с проблемой бездомных животных. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности.

Напомним, 13 октября в ухтинском поселке Дальний собака напала на людей на детской площадке и сильно покалечила 7-летнюю девочку. Сейчас школьница находится в больнице. Врачам пришлось наложить несколько швов.

На помощь детям прибежал обычный прохожий и отогнал собаку. Он рассказал, как все произошло:

“Я услышал крик ребенка. Рядом была детская площадка и я не придал этому значение. Подумал, что дети дурачатся. Крики не прекращались, еще и женщина с соседнего дома начала кричать о помощи. Начал подходить к площадке. Ко мне на встречу девочка идет и о помощи просит. И вижу сзади эту собаку, она как меня увидела, сразу уходить начала. Я увидел, что ребенок весь в крови и сразу вызвал “скорую”. Вышли женщины с соседних домов. Они успокаивали девочку. Потом мы нашли ее телефон и маме позвонили”, — прокомментировал Александр Хавруняк.

Мужчина считает, что этот пес является не совсем обычной собакой.