"Я услышал детский крик": выяснились подробности нападения собаки на девочку в Ухте

Мать 7-летней девочки, на которую напали собаки в Ухте, подала в суд на виновных в инциденте. Многие местные жители хотят сами разобраться с проблемой бездомных животных. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности.
Напомним, 13 октября в ухтинском поселке Дальний собака напала на людей на детской площадке и сильно покалечила 7-летнюю девочку. Сейчас школьница находится в больнице. Врачам пришлось наложить несколько швов.
На помощь детям прибежал обычный прохожий и отогнал собаку. Он рассказал, как все произошло:
“Я услышал крик ребенка. Рядом была детская площадка и я не придал этому значение. Подумал, что дети дурачатся. Крики не прекращались, еще и женщина с соседнего дома начала кричать о помощи. Начал подходить к площадке. Ко мне на встречу девочка идет и о помощи просит. И вижу сзади эту собаку, она как меня увидела, сразу уходить начала. Я увидел, что ребенок весь в крови и сразу вызвал “скорую”. Вышли женщины с соседних домов. Они успокаивали девочку. Потом мы нашли ее телефон и маме позвонили”, — прокомментировал Александр Хавруняк.
Мужчина считает, что этот пес является не совсем обычной собакой.
“Это не собака — это волкособ. Помесь собаки и волка. Эта тварь почти при мне напала на девочку. Если бы я не подошел, она не ушла бы от нее. Она девочку калекой скорее всего сделала”, — отметил ухтинец.
Как стало известно, собака откусила кусок плоти у ребенка.
“На руке у нее откушен кусок мяса. Я когда увидела, в обморок упала. Я всю ночь сидела в больнице рядом с дочерью. Сейчас она в сознании , руками, пальцами шевелит. Обе руки зашивали”, — рассказала мама девочки Елена Мишарина.
Мама ребенка подала в суд на виновных в инциденте.
“13 октября приходил в больницу полицейский, снял показания и заявление взял. Администрация даже не пыталась со мной связаться. Я хочу, чтобы мой ребенок был жив и здоров. Собаками пусть занимаются люди, ответственные за это”, — отметила Елена.
После инцидента почти сразу приехала спецслужба по отлову собак .
“Собаку почти сразу поймали. Три дротика со снотворным в нее пришлось пустить, и то она очнулась потом. Очень большая собака”, — написали в соцсетях ухтинцы.
По словам местных жителей, подобное происходит часто.
“Нападений собак на жителей поселка было очень много. И всегда администрация просто закрывала глаза на это. Сейчас уже нет сил это терпеть. То кошку загрызут, то ребенка”, — поделилась жительница поселка.
Ухтинцы начали собирать подписи для того, чтобы администрация обратила внимание и отловила всех собак.
“Мы хотим, чтобы их поймали и распределили по приютам, чтобы они там жили. Собаки голодные, они не домашние — дикие, ,пострадавшие от рук человека, поэтому это уже не домашний мягкий песик, а собака со сломанной психикой, которая представляет опасность для окружающих”, — заключила женщина.
Проблема с собаками в Ухте — частое явление. В 2020 году бесхозные агрессивные животные загрызли женщину насмерть.