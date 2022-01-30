В Сыктывкаре нашли несколько мертвых собак

Жители Нижнего Чова заметили трупы собак. Очевидцы предполагают, что в их смерти виноваты "догхантеры".

- Отравили многих собак неизвестным веществом. Днём в местном паблике появился пост с гуляющей стаей собак. А к вечеру стали появляться сообщения о первых жертвах отравления, - сообщают местные жители.

Позже жители Нижнего Чова сообщили, что на улицах стали массово находить умирающих и мертвых животных. Собачники и неравнодушные стали предупреждать друг друга и разыскивать пострадавших животных и яд на земле. По слова горожан, собаки бились в конвульсиях и их рвало кровью.