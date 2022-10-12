В Сыктывкаре нашли погибшей школьницу

В Сыктывкаре погибла ученица восьмого класса одной из школ города. Журналист портала “Про Город” выяснил подробности.
Трагедия произошла 3 октября. Как сообщают свернистки девочки, тело нашли на территории заброшенного здания в Сыктывкаре. По словам одноклассников погибшей, восьмиклассница подвергалась буллингу в школе.
После трагедии официальная группа школы в соцсети “ВКонтакте” написала пост о девочке.
“В памяти учителей и одноклассников она всегда останется жизнерадостной, улыбчивой и непосредственной девочкой, которая всегда готова была прийти на помощь”.