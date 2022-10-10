Самые лучшие онлайн казино в Канаде по версии Casino Zeus

"В Канаде игорная деятельность не разрешается. Однако организаторы азартных заведений нашли выход в законодательстве. В 204 статье возможно организовывать лотереи, лошадиные скачки и тотализаторы. В связи с этим, большинство провинций без проблем запускают азартные клубы и казино онлайн, так как используют специальные схемы", — сказал он.

В 1999 году в Канаде были легализованы игорные заведения. Контроль за азартными клубами производится статьями 204, 206 и 207 Уголовного кодекса. На основе этих статей каждая провинция разрабатывает собственные законопроекты. Для контроля над азартными клубами создана организация Kahnawake Gaming Commission. Она занимается такими вопросами, как: лицензирование онлайн клубов, регулирование онлайн-гемблинга. Лицензия может быть выдана для лотерей, для ставок, для виртуальных казино, для стационарных азартных клубов. Чтобы получить лицензию, требуется заполнить заявление, а также внести денежные средства. Как пишет на своем сайте Алексей Иванов.

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На новом сайте доступна такая информация, как:

Известный ресурс Алексея Иванова Casino Zeus является настоящим источником полезной информации об игорных виртуальных клубах. Эксперт недавно запустил новую площадку casinozeus.net для канадских гемблеров. Он доступен доступен на английском языке.

На площадке Casino Zeus представлены лучшие азартные площадки Канады. Они предлагают оптимальные условия для игры на реальные деньги. К данным брендам относятся:

Evospin. GoldenStar. King Billy. Lucky Nugget. Wild Fortune. National. Royal Vegas. YOJU. Kosmonaut. PlayAmo.

Что важно учесть при выборе азартного клуба

На честность и надежность азартных онлайн клубов указывают некоторые критерии. Алексей Иванов поделился ими на своём сайте:

Положительные отзывы среди гемблеров. Их можно проверить на таких сайтах, как Reddit, Trustpilot. Софт от лучших и проверенных производителей. Это подтверждает серьезность клуба. Наличие лицензии, которая защитит денежные средства игроков. Работающий онлайн чат, который быстро будет решать все проблемы игроков. Важно, чтобы сотрудники работали круглосуточно и были доступны по нескольким каналам связи. Надёжная защита персональных данных. Ненавязчивая маркетинговая политика. Разнообразие игровых развлечений.

Какие платежные системы популярны в Канаде

Канадские онлайн клубы предлагают для своих пользователей разные варианты совершения финансовых операций. В список доступных платежных систем вошли:

Карты Visa/Mastercard. Платежные системы: Paysafecard, Instadebit, Bitcoin. Кошельки: Skrill, Neteller, PayPal.

Каждый игрок должен помнить о том, что в Канаде местная валюта – это канадский доллар. А связи с этим, важно производить оплату с карт, которые поддерживают данную валюту. Эти действия позволят избежать конвертации или списания каких-либо комиссий.

Ответственная игра: главные советы от Алексея Иванова

Каждое азартное заведение должно предпринимать действия, которые позволяют предотвратить развитие игорной зависимости. К таким правилам относятся: время нахождения игрока на сайте должно быть ограничено, должны быть установлены определенные лимиты на пополнение счета, предупреждение игроков о возможном риске. Также клуб должен сотрудничать с организациями, которые лечат игорную зависимость. К таким клубам относятся: GamStop, GamblersAnonymous, BeGambleAware.

Какие существуют альтернативные варианты онлайн клубам

Альтернативным вариантом азартным клубам в Канаде являются реальные наземные игорные заведения. Ниже приведены самые популярные канадские игорные клубы.

Стационарные канадские онлайн площадки

Особенной востребованностью пользуются следующие игровые площадки в Канаде: