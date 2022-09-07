Под Краснозатонским мостом в Сыктывкаре позеленела вода

Под мостом у поселка Краснозатонский внезапно позеленела вода. Странное явление попало на камеру очевидца и оказалось в соцсетях.
Жители поселка отметили, что вода изменила не только цвет, но и запах. В районе моста чувствуется неприятная болотная вонь. В мэрии уже обратили внимание на заявления горожан. Там считают, что причиной может быть цветение воды.
Напомним, недавно Минприроды Коми отчиталось о ходе проверки по поводу загрязнения реки Човью, где массово погибла рыба. Специалисты провели обследование берега и самой реки от моста до Эжвинского района. Во время осмотра они обнаружили множество следов загрязнения почвы сточными водами.