Под Краснозатонским мостом в Сыктывкаре позеленела вода

Под мостом у поселка Краснозатонский внезапно позеленела вода. Странное явление попало на камеру очевидца и оказалось в соцсетях.

Жители поселка отметили, что вода изменила не только цвет, но и запах. В районе моста чувствуется неприятная болотная вонь. В мэрии уже обратили внимание на заявления горожан. Там считают, что причиной может быть цветение воды.