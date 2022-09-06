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В Коми продолжают расследование массовой гибели рыбы в реке Човью

В Коми продолжают расследование массовой гибели рыбы в реке ЧовьюФото Минприроды Коми

Минприроды Коми отчиталось о ходе проверки по поводу загрязнения реки Човью, где массово погибла рыба. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты провели обследование берега и самой реки от моста до Эжвинского района. Во время осмотра они обнаружили множество следов загрязнения почвы сточными водами, поэтому эксперты взяли пробы воды на месте происшествия, а также ниже и выше по течению.

Также министерство направило запрос в "Сыктывкарский водоканал" о представлении информации по аварии в коллекторе канализации между Эжвой и Нижним Човом.

По результатам обследования участка, лабораторных исследований воды и почвы, а также отчета от Водоканала будут приняты меры.

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