Расследованием массовой гибели рыбы в Сыктывкаре занялась мэрия

В мэрии столицы Коми собрали рабочую группу, которая займется вопросом массовой гибели рыбы на реке Човью. Об этом на оперативном совещании заявил исполняющий обязанности главы администрации города Владимир Голдин.
Напомним, в сети появились публикации, которые демонстрировали фото с места происшествия. На снимках видно, что на берегу реки находится огромное количество мертвой рыбы. Мэрия выехала на место и зафиксировала факт. Сбором погибшей рыбы и мониторингом ситуации займется Управление по делам ГО и ЧС.
Также на совещании озвучили, что сотрудники лаборатории “Сыктывкарского водоканала” и специалисты мэрии взяли пробы воды в реках Дырнос, Човью и Вычегда. Через восемь дней ожидаются результаты исследования. Для выяснения обстоятельств организовано взаимодействие с Минприроды Коми.