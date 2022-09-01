Расследованием массовой гибели рыбы в Сыктывкаре занялась мэрия

В мэрии столицы Коми собрали рабочую группу, которая займется вопросом массовой гибели рыбы на реке Човью. Об этом на оперативном совещании заявил исполняющий обязанности главы администрации города Владимир Голдин.

Напомним, в сети появились публикации, которые демонстрировали фото с места происшествия. На снимках видно, что на берегу реки находится огромное количество мертвой рыбы. Мэрия выехала на место и зафиксировала факт. Сбором погибшей рыбы и мониторингом ситуации займется Управление по делам ГО и ЧС.