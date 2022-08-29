Звукорежиссер, который пострадал во время драки на фаер-шоу в Коми, скончался

Виктор Фатеев, который пострадал во время фаер-шоу в Ухте, умер. Он оказался в больнице после драки с первым замом руководителя печорской администрации Андреем Канищевым.
По информации БНК, он умер 29 августа в первой половине дня. Напомним, с момента поступления в больницу после происшествия мужчина был в тяжелом состоянии, перенес две операции.
На подозреваемого в нападении уже завели уголовное дело. В конце прошлой недели его поместили в СИЗО. Глава администрации Печоры подтвердил, что это был сотрудник мэрии.
Как сообщали рассказали очевидцы звукорежиссер сделал замечание мужчине, который полез на сцену во время фаер-шоу и нарушил технику безопасности. В ответ тот напал на него и двумя ударами заставил упасть со сцены головой на бетон.